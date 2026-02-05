Potvrđena optužnica dvojici zapovjednika Armije BiH za osmero u ratu ubijene hrvatske djece

Prema navodima optužnice Tužiteljstva BiH, Keleštura je zapovijedio artiljerijski napad na prigradsko naselje Podgradina u općini Vitez 10. lipnja 1993. godine. Tužiteljstvo tvrdi da je napad izveden unatoč tome što se radilo o području naseljenom gotovo isključivo civilnim stanovništvom, te u vrijeme kada je bilo proglašeno primirje.