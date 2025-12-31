Oglas

Kod Žepča

Bivši časnik Armije BiH optužen za ratni zločin nad Hrvatima

Hina
31. pro. 2025. 11:47
Ispred spomen-obiljezja poginulim braniteljima kod Hrvatskog doma hercega
Denis Kapetanovic/PIXSELL/ilustracija

Bivši pripadnik Armije BiH Mirsad Šestić optužen je za ratni zločin protiv civila hrvatske nacionalnosti na području Žepča u središnjoj Bosni, potvrdili su u srijedu iz Tužiteljstva BiH u Sarajevu.

Mirsad Šestić (69) je tijekom rata u BiH bio zapovjednikom bataljuna u sastavu 303. brigade Armije BiH, a u optužnici se navodi da je 16. kolovoza 1993. svojim vojnicima zapovjedio napad na mjesto Kiseljak kod Žepča.

U tom su napadu pripadnici Armije BiH ubili šest civila hrvatske nacionalnosti uglavnom starije životne dobi, među kojima dvije žene i djevojčicu od 13 godina i ranili tri žene.

Šestić je uz to zapovjedio protupravno zarobljavanje preostalih civila i formiranje "živog štita" kojega su potom pripadnici Armije BiH pokušali iskoristiti kako bi napali položaje Hrvatskog vijeća obrane (HVO).

U tom živom štitu bilo je dvadesetak osoba, uključujući maloljetnike kao i djecu mlađu od 5 godina te beba od nekoliko mjeseci. Tijekom napada na položaje HVO tako je poginuo jedan civil, a još dva su ranjena. 

Optužnica tereti Šestića i za zatočenje te zlostavljanje novinara koji se tamo zatekao tijekom napada Armije BiH. Šestić je optužen za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva te protiv ranjenika i bolesnika.

Teme
Armija BiH BiH Civilne žrtve Mirsad Šestić Ratni zločini

