"DEKRIMINALIZACIJA DRŽAVE"
Srpski akademik sa Studentske liste otkrio što planiraju učiniti u prvih 100 dana vlasti
Studentska lista, koja je na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji osvojila apsolutnu većinu, predstavila je plan za prvih 100 dana vlasti. Među prioritetima su stabilnost dinara, redovita isplata plaća i mirovina, osiguravanje opskrbe energentima, revizija državnih projekata i povrat nezakonito stečene imovine.
Prema preliminarnim rezultatima Republičkog izbornog povjerenstva (RIK), Studentska lista na izborima održanima 25. listopada osvojila je 53,04 posto glasova i 140 od ukupno 250 zastupničkih mjesta. Lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" dobila je 38,97 posto glasova i 104 mandata.
Glasanje je u nedjelju, 1. studenoga, ponovljeno na 53 biračka mjesta na kojima prethodno nije bilo moguće utvrditi rezultate.
Planove buduće vlasti u intervjuu za tjednik NIN predstavio je akademik Radomir Saičić, redoviti profesor Kemijskog fakulteta u Beogradu, član Srpske akademije znanosti i umjetnosti i kandidat Studentske liste.
Prvih 30 dana: Stabilan dinar, plaće, mirovine i opskrba energentima
Saičić je istaknuo da će prvi mjesec nove vlasti biti usmjeren na očuvanje gospodarske i financijske stabilnosti.
Prioriteti uključuju održavanje stabilnog tečaja dinara, redovitu isplatu plaća i mirovina te sigurnu opskrbu naftom i plinom, uz nesmetano funkcioniranje Elektroprivrede Srbije.
Nova vlast planira poslati izaslanstva u Washington i Moskvu kako bi pokušala riješiti ključna energetska pitanja.
Razgovori sa SAD-om bili bi povezani s istekom odluke američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) o privremenoj suspenziji sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), dok bi se u Moskvi pregovaralo o dugoročnom sporazumu o opskrbi ruskim plinom.
Prema pisanju Kurira, postojeći ugovor o opskrbi Srbije ruskim plinom istječe 31. prosinca.
Među prvim zadacima bit će i priprema te usvajanje državnog proračuna za 2027. godinu, uz promjenu prioriteta potrošnje i veću transparentnost javnih financija.
Do stotog dana: "Dekriminalizacija države"
U prvih 100 dana vlasti Studentska lista namjerava provesti mjere usmjerene na ono što Saičić naziva "dekriminalizacijom države", restrukturiranjem institucija i profesionalizacijom upravljanja.
Planirano je preispitivanje projekata od javnog interesa, reorganizacija državnih institucija i poduzeća te imenovanje stručnjaka na njihove čelne pozicije.
Najavljuju se i novi sustav poticaja, stroži nadzor nad korupcijom te sankcioniranje nezakonitog poslovanja.
Studentska lista planira ugasiti tvrtke koje su, prema njezinim tvrdnjama, nezakonito stekle povlašten položaj na tržištu te riješiti gospodarske sporove nastale zbog neodgovornog ili kriminalnog postupanja prethodne vlasti.
Jedna od ključnih najavljenih mjera jest i povrat nezakonito stečene imovine državnih dužnosnika i stranačkih financijera.
"Institutionalne promjene na vrhu mafijaške hobotnice prvi su korak", rekao je Saičić za NIN, najavivši da bi nakon toga javnosti bili dostupni ugovori koje su sklapale državne institucije.
Prema njegovim riječima, imovina za koju postoji sumnja da je nezakonito stečena bila bi zamrznuta tijekom postupka, a zatim oduzeta ako se nezakonitost dokaže.
Naglasio je i da novac "uvijek ostavlja trag".
U roku od godinu dana najavljuju opsežne zakonske reforme
Studentska lista planira u prvoj godini mandata pripremiti niz reformskih zakona koji bi obuhvatili telekomunikacije, osiguranje, zračni promet, bankarske naknade, maloprodaju, porezni sustav, borbu protiv korupcije i tržište vrijednosnih papira.
Dugoročni plan uključuje povezivanje sa znanstvenicima i poduzetnicima iz srpske dijaspore te poticanje osnivanja visokotehnoloških tvrtki i razvojnih centara.
Saičić je naglasio da je predstavljeni program znatno opsežniji od mjera koje je moguće iznijeti u novinskom intervjuu.
Tvrdi da je program kvalitetno pripremljen i da su na njemu radili vrhunski svjetski stručnjaci.
Govoreći o formiranju nove vlade, poručio je da Studentska lista neće čekati posljednji zakonski rok, ali ni donositi odluke na brzinu.
Plan se temelji na 11 ranije predstavljenih točaka
Najavljene mjere nastavak su Studentskog plana od 11 točaka, koji je lista sredinom rujna predstavila građanima diljem Srbije.
Program je podijeljen u tri cjeline, a obuhvaća borbu protiv korupcije, oslobađanje medija, reforme obrazovanja, stambenu politiku i cijene lijekova.
Predstavljeni plan sada bi trebao poslužiti kao temelj prvih poteza nove vlasti nakon izborne pobjede Studentske liste.
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