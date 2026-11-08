TRANZICIJA VLASTI
Srbija okreće novu stranicu: Poznat datum konstituiranja parlamenta nakon pobjede studenata
Predsjednica Skupštine Srbije u tehničkom mandatu Ana Brnabić zakazala je u nedjelju konstitutivnu sjednicu parlamenta za 17. studenog, što je prvi korak u formiranju nove vlasti nakon poraza vladajuće Srpske napredne stranke i pobjede Studentske liste na prijevremenim parlamentarnim izborima.
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Preduvjet za zakazivanje konstitutivne sjednice bilo je službeno proglašavanje rezultata izbora održanih 25. listopada i rješenje od raspodjeli mandata, što je državno izborno povjerenstvo objavilo 6. studenog.
Prema konačnim rezultatima "Studentska lista - Studenti pobjeđuju" osvojila je 140 mandata, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", okupljena oko Srpske napredne stranke, imat će 103 zastupnika, dok su izvan parlamenta ostale sve oporbene stranke i koalicije, a ukupno sedam mandata pripalo je strankama nacionalnih manjina.
Savez Vojvođanskih Mađara i Albanska koalicija imat će po dva zastupnika, a po jednog bošnjačke liste "Rasim Ljajić - Ljudski", "SDA - Čuvari Sandžaka" i lista "Usame Zukorlić - Pokret za ujedinjenje".
Hrvatska zajednica u Srbiji nije imala svoje kandidatate na izborima i neće imati predstavnika u parlamentu.
Studentski pokret je, četiri dana nakon izbora i pobjede njihove liste, zatražio bržu tranziciju vlasti i ostavke čelnika u policiji, obavještajnim službama, pravosuđu, te hitan popis zatečenog stanja i sprječavanje uništavanja dokumentacije u javnim institucijama.
Brnabić, koja nakon ostavke donedavnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, obnaša i dužnost predsjednice države, rekla je na tiskovnoj konferenciji da će do potvrde mandata i izbora novog predsjednika Narodne skupštine, sjednicom predsjedati najstariji zastupnik s liste Srpske napredne stranke.
Potvrđivanjem zastupničkih mandata i konstituiranjem parlamenta počinje teći zastupnicima rok od 90 dana da izaberu vladu.
Paralelno s formiranjem parlamenta i vlade teče i rok za izbor predsjednika Republike, pa građane Srbije do kraja godine očekuju i predsjednički izbori.
Nakon Vučićeve ostavke 27. rujna, prijevremeni predsjednički izbori moraju se raspisati i održati u roku od tri mjeseca od prestanka mandata, a najkasnije do 28. prosinca.
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