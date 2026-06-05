Hrvatske stranke u BiH jedinstvene: OHR treba završiti mandat

"Ova prekretnica je iznimno važna, nadam se, osvješćujuća poruka i svima nama u BiH. Daleko važnije od toga tko dolazi kao novi visoki predstavnik jest da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke. U tom procesu neizmjerno je važna potpora i ohrabrenje SAD-a, ali i razumijevanje EU-a”, rekla je potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović koja je i kandidatkinja te stranke na izborima za Predsjedništvo BiH.