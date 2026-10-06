nije jedini
Rekao je Biliću: "Šefe sad sam pravi, nemojte me zaboraviti". Nije dobio ni minute
Lovro Majer vratio se u hrvatsku reprezentaciju nakon odličnog početka sezone u AEK-u, ali povratak među Vatrene zasad nije prošao prema očekivanjima. Veznjak je u četiri utakmice Lige nacija ostao bez ijedne minute, a ni večeras protiv Španjolske neće biti u konkurenciji.
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Majer je uoči okupljanja dobio naknadni poziv nakon što ga je Slaven Bilić pohvalio zbog odličnih igara u Grčkoj. U AEK je ovog ljeta stigao iz Wolfsburga za oko šest milijuna eura, a u prvih devet nastupa upisao je čak šest asistencija.
Ipak, u reprezentaciji se njegova situacija nije promijenila. Protiv Češke (2:1) ostao je na klupi, dok je u porazima od Španjolske (1:4) i Engleske (0:7) utakmice gledao s tribina. Isto će biti i večeras na Poljudu.
Bilić ga je prije akcije nahvalio
Zanimljivo je da je Bilić prije početka reprezentativnog ciklusa upravo Majera isticao kao igrača čiji se status značajno popravio.
"Svašta se može dogoditi u 15 dana, njegov status se značajno poboljšao. Zvao me kada je promijenio klub i rekao mi: "Šefe, sad sam sretan, sad sam pravi, nemojte me zaboraviti". Želja nije dovoljna, ali on igra odlično i odgovoran je", govorio je tada Bilić.
Izbornik je najavio i da neće postojati zatvoreni krug igrača te da će svatko svojim igrama moći izboriti mjesto u momčadi. Na kraju se čini da ga je Bilić ipak zaboravio jer Majer nije dobio ni minute.
No, Majer nije jedini. Od 27 igrača koje je Bilić pozvao za ovaj ciklus, bez minute su ostali i Andrej Kramarić te vratari Dominik Kotarski i Ivor Pandur.
Majer je za Hrvatsku dosad upisao 38 nastupa i zabio devet golova, a bio je i član reprezentacije koja je osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu 2022. godine.
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