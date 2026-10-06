ranjeni ponos
Španjolski mediji najavili utakmicu na Poljudu: "Hrvatska je najopasnija ranjena"
Gotovo svi španjolski mediji najavili su večerašnji susret protiv hrvatske nogometne reprezentacije. Iako izabranici Luisa de la Fuentea u Split dolaze u sjajnoj formi, tamošnji mediji ipak upozoravaju da bi ih upravo teški hrvatski debakl protiv Engleske mogao dovesti u neugodnu situaciju.
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Hrvatski poraz 0:7 na Rujevici potpuno je promijenio atmosferu uoči utakmice, a španjolski mediji smatraju da bi ranjeni ponos "Vatrenih" pred domaćom publikom mogao biti dodatni motiv.
El Mundo donosi analizu pod naslovom "Duboka rana Hrvatske koja prijeti Španjolskoj", upozoravajući da bi kombinacija domaćeg terena, punog Poljuda i želje za iskupljenjem mogla Hrvatsku učiniti posebno opasnim protivnikom.
U Španjolskoj pritom naglašavaju da rezultat 0:7 ne može biti realan pokazatelj kvalitete hrvatske reprezentacije. "U takvim okolnostima igrati protiv njih iznimno je teško. Ranjeni su najopasniji", navodi El Mundo, kako prenosi Novi list.
Španjolci analiziraju hrvatsku krizu
Madridski AS slikovito opisuje stanje u hrvatskoj reprezentaciji, ističući da je Engleska u Rijeci ostavila dubok trag. "Hrvatsku reprezentaciju nazivaju Vatreni, ali požar koji je Engleska izazvala u Rijeci čini se vrlo teško ugasiti", piše AS.
List navodi da izbornik Slaven Bilić pokušava podići momčad nakon teškog poraza, dok španjolski analitičari u posljednjim rezultatima vide znakove ozbiljnije krize.
Još oštriji je El País, koji poraz od 0:7 ne promatra samo kao lošu večer, već kao mogući simbol kraja jedne ere hrvatskog nogometa. Španjolski dnevnik piše o "silaznoj putanji" reprezentacije i generaciji koja više nije na razini svojih najboljih dana.
Posebno se pritom ističu Luka Modrić i Mateo Kovačić, dok se od mlađih igrača očekuje da postupno preuzmu glavne uloge. Sličan pogled ima i radijska postaja COPE, koja hrvatsku situaciju povezuje s teškim procesom smjene generacija.
Modrić u središtu pozornosti
Španjolski mediji posebno se bave kapetanom Lukom Modrićem i njegovom reakcijom nakon debakla protiv Engleske. Njegova izjava da je "prvi put u karijeri osjetio sram" snažno je odjeknula u Španjolskoj.
Španjolska u Split stiže oslabljena. Zbog ozljeda nema Williamsa i Torresa, dok je Fabian Ruiz dobio poštedu zbog rođenja sina.
Jedno od glavnih pitanja uoči utakmice jest i hoće li Lamine Yamal početi susret od prve minute. Španjolski izbornik mora odlučiti između najjačeg sastava i odmora mladog napadača, imajući u vidu njegovu minutažu i obveze u Barceloni.
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