Denis Kapetanovic/PIXSELL

Bivši čelnik Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić otkrio je da mu je prije sedam mjeseci dijagnosticiran maligni melanom, jedan od najagresivnijih oblika raka kože. O svojoj bolesti govorio je u YouTube emisiji "Koji si ti lik?" komičara Danka Ažića, istaknuvši da je nakon operacije danas zdrav te da je bolest otkrivena na vrijeme.

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Mamić (67) je rekao da se u javnosti već dulje vrijeme nagađa o njegovu zdravstvenom stanju, a neki su ga, kako tvrdi, već i prežalili.

"Prije sedam mjeseci otkrio sam maligni melanom, operiran sam i sad sam pred vama zdrav čovjek. Ovo je možda prilika da objavim urbi et orbi, ekskluzivno", izjavio je Mamić.

Dodao je kako u posljednje vrijeme često prima pozive ljudi koji se raspituju o njegovu zdravstvenom stanju i pitaju koliko mu je još života preostalo. Istaknuo je da je na vrijeme saznao za bolest, pravodobno reagirao te zahvalio liječnicima koji su ga liječili.

"Zahvaljujem liječnicima koji su me liječili i sad sam Zdravko, zdrav k'o dren", poručio je, prenosi Index.

Maligni melanom zloćudni je tumor kože koji nastaje iz melanocita, stanica odgovornih za proizvodnju pigmenta melanina. Riječ je o jednom od najopasnijih oblika raka kože, zbog čega su rano otkrivanje i pravodobno liječenje iznimno važni.

Podsjetimo, Mamić je pravomoćno osuđen u sudskom postupku protiv bivšeg vodstva Dinama, a od 2018. godine nalazi se u Bosni i Hercegovini, gdje je pobjegao nakon presude. Bosanskohercegovačke vlasti odbile su zahtjev Hrvatske za njegovo izručenje.