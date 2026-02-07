Nakon što su iz Možemo poručili da je Zdravko Mamić bio rado viđen na HDZ-ovim skupovima, te da je njihov donator koji sada ljubi ruke udovici ratnog zločinca, odgovorio je i HDZ, poručivši "možemovcima" da Mamić nikada nije bio njihov član.
Oglas
Podsjećamo, Možemo je na svojim mrežama ranije objavio reakciju na snimku Zdravka Mamića na koncertu Svetlane Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, poručivši sljedeće:
"Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator Zdravko Mamić ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala! Prije nego je postao bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić je bio rado viđen na HDZ-ovim skupovima, pozivao je da se glasa za njih i donirao im novce. To su ti HDZ-ovi domoljubi!"
Na njihovu objavu stigla je sada i reakcija HDZ-a, koji su poručili sljedeće:
"Posrnuli, licemjerni možemosi? Napadaju HDZ premda Mamić nikad NIJE bio naš član, ali ne napadaju SDP jer je Hajdaš bio član HDZ-a. Napadaju Vladu RH iako se Čavoglave NISU izvele ni lani ni ove godine na dočeku rukometaša, ali očajnički štite Tomaševića jer su se pjevale na 2 koncerta koje je on osobno odobrio."
"Ni sve zagrebačke kiše ni svi PR pokušaji skretanja pažnje & domišljanja možemosa ne mogu isprati sramotu koju su si sami nanijeli zabranom dočeka", poručuju iz HDZ-a, s potpisom glavnog tajnika Krunoslava Katičića.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas