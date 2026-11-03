Mario Mamić: Ne znam koliko sam novca zadržao, a koliko vratio tati Zdravku

Na upite uskoka kazao je da, po njegovu mišljenju, činjenica da je Zdravko Mamić bio čelnik Dinama, a njegov sin angažiran kao klupski agent u transferima, ne predstavlja problem, jer je bilo više takvih slučajeva, primjerice u talijanskom Juventusu. Tvrdi da se u pravilnicima FIFA-e ne spominje nikakva odredba o zabrani angažiranja agenta koji je u rodbinskoj vezi s predsjednikom kluba.