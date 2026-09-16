KIRILO BUDANOV
Šef ureda Zelenskog povezan sa shemom pranja novca?
Procurjeli tekst optužnice, koji je objavio Bihus.info, navodno povezuje šefa Ureda ukrajinskog predsjednika Kirila Budanova sa shemom pranja novca za plaćanje jamčevine bivšem ministru Hermanu Haluščenku.
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Prema tekstu optužnice koji je 15. rujna objavio ukrajinski medij Bihus.info, dužnosnik Ureda predsjednika od svoje zamjenice Irine Mudre zatražio je pomoć u pranju gotovine koja je, prema navodima istrage, stečena kriminalnim putem.
U optužnici Budanov nije imenovan, no opisan je kao nadređeni Mudroj. Ona je, prema dokumentu, pristala na prijedlog jer je bila administrativno i financijski ovisna o tom dužnosniku te je željela pridobiti njegovu dodatnu naklonost.
"9. lipnja 2026. Mudra je od dužnosnika Ureda predsjednika Ukrajine dobila prijedlog da pomogne organizirati pranje gotovine koja je, prema okolnostima slučaja, pribavljena kriminalnim putem", navodi se u optužnici, prenosi Kyiv Independent.
Optuženi za pranje 3,4 milijuna dolara
Mudra je potom trebala organizirati pretvaranje gotovine u legalna bezgotovinska sredstva koja bi bila prebačena na račun Visokog antikorupcijskog suda kao jamčevina za Haluščenka.
Mudra, zastupnik Maksim Mikitas i Viktor Dubovik, šef odjela za pravnu politiku u Uredu predsjednika, u kolovozu su optuženi za pranje 150 milijuna grivni, odnosno oko 3,4 milijuna dolara, te prebacivanje novca preko Sense Banka.
Haluščenko je u veljači optužen u sklopu istrage korupcijskog slučaja povezanog s državnim nuklearnim monopolom Energoatom.
Spominjanje Budanova
Budanov u procurjelom dokumentu nije imenovan, ali se njegovo ime pojavljuje u transkriptima snimki Nacionalnog ureda za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) koje je u kolovozu objavio Hromadske.
U njima se više puta spominje "Kirilo" i "Kirilo Oleksijovič", kao i visoki dužnosnik Ureda predsjednika. U transkriptima se izravno spominje i Budanovljevo prezime.
Na pitanje o tim navodima, Budanov je 27. kolovoza za Hromadske rekao: "Neka sud to riješi. Znate, moje ime pojavljuje se na puno mjesta."
Prema optužnici, dužnosnik Ureda predsjednika i Mudra sastali su se 10. lipnja u Kijevu s tadašnjim čelnicima Sense Banka. Nakon sastanka banka je, kako se navodi, nastavila djelovati pod neformalnom kontrolom tog dužnosnika i Mudre.
U drugom dijelu transkripta Mudra govori o zahtjevu da "Kirilo" preuzme kontrolu nad bankom.
"Ne možete vjerovati banci i tim prevarantima, a kroz nju prolaze novčani tokovi. Preuzmite banku pod svoju kontrolu", navodno je rekao Mindich.
The Kyiv Independent zatražio je komentar od Ureda predsjednika, Budanova, Mudre i drugih uključenih osoba. NABU je odbio komentirati slučaj.
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