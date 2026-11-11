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u sjeni pregovora

Dronovi nad Rusijom i Baltikom: NATO digao borbene zrakoplove, stanovnici pozvani u skloništa

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Hina
|
11. stu. 2026. 07:18
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A damaged residential building in Vsevolozhsk, Leningrad region, Russia November 9, 2026. REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer

Ruska protuzračna obrana srušila je u srijedu 92 bespilotne letjelice tijekom napada na Lenjingradsku oblast na sjeverozapadu Rusije, objavio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko na Telegramu.

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U toj se oblasti nalaze luke Ust-Luga, Primorsk i Visock, važne za ruski izvoz nafte i žitarica preko Baltičkog mora, kao i rafinerija nafte Kirishi, druga po veličini u Rusiji. Reuters nije mogao neovisno potvrditi navode o broju oborenih dronova.

Rafinerija Kirishi, kojom upravlja kompanija Surgutneftegaz, bila je u ponedjeljak meta napada bespilotnom letjelicom, nakon čega je izbio požar. U napadu je u toj oblasti poginula i jedna žena. Ondje se nalazi i Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Zbog prijetnje neidentificiranih dronova koji su u njihov zračni prostor ulazili iz smjera Rusije ili Bjelorusije, susjedne Latvija i Litva pozvale su stanovnike da potraže zaklon. Aktivirani su i borbeni zrakoplovi NATO-a za protuzračnu obranu.

U Ukrajini je, nakon napada dronom, došlo do prekida opskrbe električnom energijom u dijelu središnjeg grada Krivog Roga, industrijskog središta i rodnog grada ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, objavio je jedan dužnosnik na Telegramu.

Napadi se događaju u trenutku kada Sjedinjene Američke Države pokušavaju pokrenuti novu mirovnu inicijativu. Prvi rusko-ukrajinski pregovori nakon devet mjeseci počeli su u Abu Dhabiju, a njihov nastavak predviđen je za srijedu.

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Teme
napad na rusiju rat u ukrajini rusija ukrajina

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