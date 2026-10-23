Dramatično upozorenje: "Život u Europi neće biti lagodan ni ove ni sljedeće godine"

Govoreći za Al Jazeeru na marginama međunarodne konferencije u Berlinu u srijedu, Fatih Birol rekao je da poremećaji u opskrbi energentima u Hormuškom tjesnacu pogađaju sve dijelove svijeta, ali da je Europa posebno ranjiva te da će se u nadolazećim mjesecima vjerojatno suočiti s rastom cijena ukapljenog prirodnog plina (LNG), čak i ako se mir u Perzijskom zaljevu uspostavi već danas.