NEIZVJESNO PROLJEĆE 2027.
Cijene plina eksplodirale: Najviše od prosinca 2022., zalihe popunjene ispod očekivanja
Cijene plina u Europi dosegnule su u petak najvišu razinu od kraja 2022. godine u uvjetima slabe popunjenosti spremišta u mnogim članicama EU-a i pada temperature na početku sezone grijanja.
Oglas
Megavatsat plina s rokom isporuke u studenom stajao je jutros na nizozemskoj burzi TTF 87,32 eura i bio je najskuplji od prosinca 2022. godine.
U odnosu na jučerašnje zatvaranje trgovine cijena mu je uvećana za otprilike jedan posto, protegnuvši razdoblje kontinuiranog rasta od kraja rujna, uobičajenog za ovo doba godine.
Cijene udvostručene, skladišta u Hrvatskoj dobro popunjena
Od početka godine cijene plina na Starom kontinentu i više su nego udvostručene, nakon što su poremećaji u pomorskom prometu kroz Hormuški tjesnac s tržišta uklonili otprilike 20 posto svjetskih isporuka ukapljenog prirodnog plina (LNG).
Skladišta plina u Europskoj uniji bila su u četvrtak popunjena do 74,10 posto kapaciteta, pokazali su podaci Gas Infrastructure Europe (GIE). Na isti dan 2025. godine bili su popunjeni do 83,04 posto.
U Hrvatskoj su skladišta plina u četvrtak bila popunjena do 81,78 posto kapaciteta, pokazuju podaci GIE‑a. Na isti dan prošle godine bilo je popunjeno tek 66,07 posto kapaciteta.
Analitičari i stručnjaci očekuju da će članice Unije do prvog dana studenoga, koji se smatra krajem sezone punjenja skladišta, kapacitete zapuniti u rasponu od 75 do 78 posto, što je oko 10 posto ispod petogodišnjeg prosjeka.
Na proljeće bi zalihe mogle jako pasti
Čak i ako se zimske temperature u Europi ove godine zadrže oko prosječne razine, na sjeverozapadu Starog kontinenta zalihe bi se mogle do početka travnja spustiti na oko 20 posto, kazao je za Reuters analitičar LSEG‑a Jurij Oniškiv.
To bi pak, u kombinaciji s dugotrajnom blokadom Hormuškog tjesnaca, moglo otežati popunjavanje zaliha iduće godine, dodao je stručnjak.
Opskrba neće biti tijesna samo ove zime, već postoji rizik da se ti problemi protegnu i na iduće ljeto, kazao je Oniškiv.
Iz zaliha Europska unija obično podmiruje od 25 do 30 posto zimske potrošnje plina, što znači da ovisi o isporukama putem plinovoda, ali i o uvozu LNG‑a, osobito iz Norveške i SAD‑a.
Tijesna opskrba potaknula je među europskim i azijskim kupcima žestoko natjecanje za LNG, , što održava cijene na visokoj razini.
Europska unija uvodi pak od siječnja iduće godine potpunu zabranu uvoza ruskog LNG‑a.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas