"Dunavski model" - rješenje za krizu u Hormuškom tjesnacu?

Iako bi naknade za prolazak mogle biti dio dugoročnog rješenja, arapske zaljevske države odbacit će svaki aranžman koji bi sugerirao iranski suverenitet nad tjesnacem. Takav bi pristup zapravo mogao produljiti sigurnosne napetosti jer bi se Sjedinjene Države mogle osjećati obveznima suprotstaviti iranskim tvrdnjama o kontroli nad tjesnacem vojnim napadima ili barem redovitim operacijama osiguravanja slobode plovidbe (FONOP).