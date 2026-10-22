PETER THIEL
Veliki Trumpov pristaša zbog Irana napravio iznenađujući zaokret
Milijarder i tehnološki investitor Peter Thiel izrazio je skepsu prema američkom ratu s Iranom, istaknuvši da smatra kako Sjedinjene Američke Države nisu trebale pokrenuti taj sukob.
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Time se ovaj veliki donator Republikanske stranke razišao s Donaldom Trumpom oko jedne od ključnih vanjskopolitičkih odluka njegove administracije. Što nije mala stvar jer radi se o velikom pristaši američkog predsjednika i njegovih politika još od 2016.
Thielove izjave predstavljaju njegove dosad najizravnije javno otkrivene stavove o ratu s Iranom. Dolaze manje od dva tjedna prije izbora za Kongres, na kojima Trumpova stranka nastoji zadržati većinu. Audiozapis Thielovih izjava, iznesenih tijekom predavanja održanog ranije ovog mjeseca, doznaje Politico.
I dalje podržava Trumpa
"Skeptičan sam prema tom ratu. Mislim da ga nismo trebali pokrenuti. Napravljeno je mnogo pogrešaka. Možda nemamo dovoljnu "tvrdu moć". Možda ćemo izgubiti rat za "meku moć"."
Tijekom cijelog predavanja Thiel je jasno izrazio snažno protivljenje neokonzervativcima i ratovima na Bliskom istoku. Unatoč kritikama rata s Iranom, naglasio je da i dalje podržava Trumpa te dao naslutiti da želi zaštititi predsjednika.
Ipak, Thielovo protivljenje ratu predstavlja jedan od dosad najznačajnijih primjera da blizak Trumpov saveznik otvoreno izražava ozbiljnu zabrinutost zbog sukoba.
Izjave su dio Thielova ciklusa predavanja u Nashvilleu. U najnovijem je opširno upozoravao na, kako je opisao, nekontroliranu moć Međunarodnog kaznenog suda (ICC), pritom se pozivajući na izjave Donalda Rumsfelda i Dicka Cheneyja, istaknutih dužnosnika iz vremena administracije Georgea W. Busha.
"Sindrom opsjednutosti Trumpom kod obitelji Cheney tumačim kao pokušaj da se dodvore Međunarodnom kaznenom sudu i izbjegnu kazneni progon. Vjerojatno je prekasno", rekao je Thiel pa dodao:
"Počeo sam sumnjati da je prijetnja izdavanjem naloga za uhićenje od strane Međunarodnog kaznenog suda Damoklov mač koji visi nad Trumpovom administracijom dok pokušava voditi ovaj rat u Iranu."
Prvi veliki investitor iz tehnološkog sektora
Thiel je govorio i o susretu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom početkom 2024., nakon napada 7. listopada 2023., kada ga je, kako tvrdi, pitao o planovima za Pojas Gaze.
Prema Thielovim riječima, Netanyahu mu je odgovorio: "Ne mogu je jednostavno pretvoriti u Dresden", aludirajući na savezničko bombardiranje njemačkog grada Dresdena tijekom Drugog svjetskog rata, u kojem je poginulo približno 25.000 ljudi.
Thiel je bio prvi veliki investitor iz tehnološkog sektora koji je 2016. podržao Trumpa, a iste je godine održao i zapažen govor na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji.
Bio je i najveći financijski podupiratelj političkih odbora poznatih kao super PAC-ovi, koji su 2022. podržavali senatsku kampanju sadašnjeg potpredsjednika JD-a Vancea.
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