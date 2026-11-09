Koliko novca treba izdvajati za pristojnu mirovinu? Podaci za Hrvatsku zabrinjavaju

Prema projekcijama, obvezne mirovine u 22 od 30 analiziranih europskih zemalja neće biti dovoljne za ostvarenje ciljanih mirovinskih primanja koje je postavila Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). U svojem izvješću Pensions Outlook 2026 OECD procjenjuje koliko bi zaposlenici s prosječnim plaćama morali dodatno štedjeti tijekom cijelog radnog vijeka kako bi u mirovini primali 70 posto svoje bruto plaće.