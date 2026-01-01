FOTO, VIDEO / Eksplozija u baru na poznatom švicarskom skijalištu: Deseci poginuli, oko stotinu ozlijeđenih

Strahuje se da su deseci ljudi poginuli, a oko stotinu ih je ozlijeđeno u požaru koji je izbio u prepunom baru za vrijeme novogodišnje zabave u luksuznom skijalištu u Crans-Montani, priopćila je u četvrtak švicarska policija.
Talijansko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da informacije švicarske policije upućuju na oko 40 mrtvih, ali se policija na konferenciji za novinare ograničila na informaciju o "desecima" smrtno stradalih.
Neke od žrtava iz drugih su država, rekao je Stephane Ganzer, šef sigurnosti kantona Valais. Vlasti su objavile da je odmah mobilizirano 10 helikoptera i 40 kola hitne pomoći.
Požar je izbio u 1:30 ujutro u baru "Le Constellation" u luksuznom skijaškom resortu na jugozapadu Švicarske.
Uzrok nije poznat, premda je policija u prvim informacijama izvijestila da je riječ o eksploziji.
Beatrice Pilloud, glavna tužiteljica kantona Valais, rekla je kako se provodi istraga "da bi se utvrdile okolnosti koje su prouzročile ovu dramatičnu situaciju".
Kazala je i da "se trenutačno najviše sumnja u požar" te da se "ni u jednom trenutku nije posumnjalo u bilo kakav napad" te je dodala da iz poštovanja prema obiteljima žrtava u ovom trenutku ne može reći više.
Rekla je i da je u tijeku identifikacija žrtava kako bi se tijela što brže vratila obiteljima.
Policija je ranije izvijestila da su mnogi stradali dobili liječničku pomoć zbog opeklina. Mathias Reynard, šef kantonalne vlade kazao je da je većina ozlijeđenih u teškom stanju i da je jedinica intenzivne skrbi bolnice Valais prepuna, zbog čega se pacijenti prevoze u ostale najbliže medicinske ustanove.
Područje je u potpunosti zatvoreno, a iznad Crans-Montane uvedena je zona zabrane letenja, priopćila je policija.
