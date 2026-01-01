Oglas

na dočeku Nove godine

FOTO, VIDEO / Eksplozija u baru na poznatom švicarskom skijalištu: Deseci poginuli, oko stotinu ozlijeđenih

author author
N1 Info , Hina
|
01. sij. 2026. 08:03
>
11:44
Švicarska
MAXIME SCHMID / AFP / MAXIME SCHMID

Strahuje se da su deseci ljudi poginuli, a oko stotinu ih je ozlijeđeno u požaru koji je izbio u prepunom baru za vrijeme novogodišnje zabave u luksuznom skijalištu u Crans-Montani, priopćila je u četvrtak švicarska policija.

Oglas

Talijansko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da informacije švicarske policije upućuju na oko 40 mrtvih, ali se policija na konferenciji za novinare ograničila na informaciju o "desecima" smrtno stradalih.

Neke od žrtava iz drugih su država, rekao je Stephane Ganzer, šef sigurnosti kantona Valais. Vlasti su objavile da je odmah mobilizirano 10 helikoptera i 40 kola hitne pomoći.

Požar je izbio u 1:30 ujutro u baru "Le Constellation" u luksuznom skijaškom resortu na jugozapadu Švicarske.

Uzrok nije poznat, premda je policija u prvim informacijama izvijestila da je riječ o eksploziji. 

Beatrice Pilloud, glavna tužiteljica kantona Valais, rekla je kako se provodi istraga "da bi se utvrdile okolnosti koje su prouzročile ovu dramatičnu situaciju".

Kazala je i da "se trenutačno najviše sumnja u požar" te da se "ni u jednom trenutku nije posumnjalo u bilo kakav napad" te je dodala da iz poštovanja prema obiteljima žrtava u ovom trenutku ne može reći više.

Rekla je i da je u tijeku identifikacija žrtava kako bi se tijela što brže vratila obiteljima. 

Švicarska
MAXIME SCHMID / AFP

Policija je ranije izvijestila da su mnogi stradali dobili liječničku pomoć zbog opeklina.  Mathias Reynard, šef kantonalne vlade kazao je da je većina ozlijeđenih u teškom stanju i da je jedinica intenzivne skrbi bolnice Valais prepuna, zbog čega se pacijenti prevoze u ostale najbliže medicinske ustanove.

Područje je u potpunosti zatvoreno, a iznad Crans-Montane uvedena je zona zabrane letenja, priopćila je policija.

Teme
eksplozija policija Švicarska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ