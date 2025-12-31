Mijenjaju se uvjeti za odlazak žena u mirovinu u 2026.: Povećava se dobna granica

Od 2026. godine žene će za starosnu mirovinu morati navršiti 64 godine. Dobna granica se postupno povećava do 2030. kada će se izjednačiti s muškarcima. Još u srpnju je zaživjela mjera prema kojoj žene sada dobivaju dodatnu godinu staža po djetetu.
Žene koje su u 2025. godini otišle u starosnu mirovine morale su navršiti 63 godine i devet mjeseci, a u 2026. granica za odlazak u mirovinu za žene podiže za tri mjeseca, piše Mirovina.hr.
Tako će žene sada morati navršiti 64 godine da bi mogle u starosnu mirovinu. Novi Zakon o radu početkom iduće godine trebao bi smanjiti razliku u plaćama muškaraca i žena, a koja sada iznosi 7,4 posto.
Dobna granica se pomiče do 2030.
Dobna granica za žene pomicat će se svake godine za tri mjeseca do 2030. kada će se uvjeti za mirovinu muškaraca i žena izjednačiti. Tada će svi morati imati 65 godina za ostvarivanje starosne mirovine. Referendumskom inicijativom ’67 je previše’ 2019. godine zaustavljeno je podizanje dobi za mirovinu, ali zbog trenda starenja stanovništva to će u budućnosti biti neizbježno. Vlada zasad ima druge mehanizme duljeg ostanka u svijetu rada.
Oni koji ostanu raditi nakon što su navršili dob za mirovinu imaju pravo na bonifikaciju od 0,45 posto za svaki mjesec duljeg rada, a Mirovinska reforma je ukinula ograničenje maksimalnog povećanja od 27 posto. Također je odlučeno da od 1. siječnja umirovljenici stariji od 65 godina mogu raditi puno radno vrijeme, ali tada će primati pola mirovine. Mnoge druge europske zemlje već su podigle dobnu granicu za mirovinu, a kada se 2030. u Hrvatskoj izjednači dob za muškarce i žene, mogla bi se razmatrati kasnija dob za mirovinu. Danska podiže dob za odlazak u mirovinu na 70 godina do 2040., a trenutačno je granica 67 godina.
Uvjeti za prijevremenu mirovinu i dodatan staž
Kod prijevremene mirovine, sadašnji uvjet za žene je 58 godina i devet mjeseci, uz 33 godine i devet mjeseci staža. Od siječnja 2026. godine, žene će u prijevremenu mirovinu moći kada napune 59 godina života i 34 godine staža. Muškarci pak u prijevremenu mirovinu mogu sa 60 godina života i 35 godina staža.
Osim što žene moraju biti dovoljno stare da bi ostvarile pravo na starosnu mirovinu, uvjet je također da imaju barem 15 godina staža. Otkako je 1. srpnja na snagu stupila Mirovinska reforma, žene koje odlaze u mirovinu, dobivaju godinu dana staža po djetetu. Cilj ove mjere je smanjivanje rodnih razlika između mirovina žena i muškaraca. Međutim, samo buduće umirovljenice dobit će 12 mjeseci dodatnog staža za svako dijete. Žene koje su se umirovile nakon prošle reforme od siječnja 2019. dobivaju šest mjeseci, a sve umirovljene žene prije 2019. ne dobivaju ništa.
