Mijenjaju se uvjeti za odlazak žena u mirovinu u 2026.: Povećava se dobna granica

Oni koji ostanu raditi nakon što su navršili dob za mirovinu imaju pravo na bonifikaciju od 0,45 posto za svaki mjesec duljeg rada, a Mirovinska reforma je ukinula ograničenje maksimalnog povećanja od 27 posto. Također je odlučeno da od 1. siječnja umirovljenici stariji od 65 godina mogu raditi puno radno vrijeme, ali tada će primati pola mirovine. Mnoge druge europske zemlje već su podigle dobnu granicu za mirovinu, a kada se 2030. u Hrvatskoj izjednači dob za muškarce i žene, mogla bi se razmatrati kasnija dob za mirovinu. Danska podiže dob za odlazak u mirovinu na 70 godina do 2040., a trenutačno je granica 67 godina.