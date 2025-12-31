Zdravstveni stručnjak objasnio što je "misteriozni virus“ od kojeg su se svi razboljeli uoči Nove godine

Zdravstveni stručnjak objasnio je zašto se velik broj ljudi razbolio uoči Nove godine diljem svijeta.
Ako ste uspjeli izbjeći zarazu uoči Nove godine, gotovo sigurno poznajete nekoga tko nije imao tu sreću. Bilo da je riječ o prijateljima, članovima obitelji ili kolegama na poslu, stječe se dojam da su svi kašljali ili kihali.
Iako bolest nije idealan način za početak Nove godine, dobra je vijest da ovaj "misteriozni virus“ uglavnom ne traje dugo, iako se pojedini simptomi mogu zadržati i do dva tjedna.
Ian Bad, glavni farmaceut, objasnio je o čemu je riječ.
"Ono što viđamo u vijestima, često nazvano ‘misteriozni virus’ ili brzo šireća infekcija grla i dišnih putova, u potpunosti se podudara s onim što primjećuju liječnici i zdravstvene institucije. Riječ je o adenovirusu, skupini čestih respiratornih virusa koji su široko rasprostranjeni“, rekao je.
Što je adenovirus
Adenovirusi mogu izazvati širok spektar bolesti, od obične prehlade do simptoma sličnih gripi. Iako su infekcije kod ljudi često blage ili umjerene, mogu biti i teške, osobito ako se ne liječe kod starijih osoba ili osoba s oslabljenim imunosnim sustavom.
Bad navodi da sve više ljudi primjećuje simptome i javlja se svom izabranom liječniku. U čemu je razlika između adenovirusa te prehlade ili gripe?
"U usporedbi s prehladom, adenovirus češće može izazvati povišenu tjelesnu temperaturu, a simptomi mogu trajati dulje“, objašnjava Bad.
Za razliku od gripe, za adenovirus trenutačno ne postoji cjepivo. Zbog hladnog vremena više ljudi obolijeva jer se više vremena provodi u zatvorenim prostorima i u bliskom kontaktu s osobama koje mogu biti nositelji virusa.
Simptomi adenovirusa
Najčešći simptomi adenovirusa uključuju:
- simptome slične prehladi ili gripi, poput kašlja, curenja nosa, povišene temperature i groznice
- bol u grlu
- povećane limfne žlijezde
- akutni bronhitis, odnosno upalu dišnih putova u plućima
- upalu uha
- upalu pluća
- konjunktivitis, poznat i kao crveno oko
- akutni gastroenteritis, odnosno upalu želuca ili crijeva praćenu proljevom, povraćanjem, mučninom i bolovima u trbuhu
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
