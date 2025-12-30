Evo koliko će poskupjeti kutija cigareta

Prema uredbi koju je predstavio na današnjoj sjednici, specifična trošarina za 1.000 komada cigareta iznosit će 59,10 eura, proporcionalna trošarina 34 posto od maloprodajne cijene te minimalna trošarina na cigarete u iznosu od 130,60 eura za 1.000 komada cigareta. Visina trošarine povećava se i za sitno rezani duhan za savijanje cigareta te iznosi 126,90 eura za kilogram, za ostali duhan za pušenje 126,90 eura za kilogram, za cigare 126,90 eura za 1.000 komada i za "cigarilose" 126,90 eura za 1.000 komada. Trošarina za e-tekućinu iznosi 0,25 eura za mililitar, za grijani duhanski proizvod 211,30 eura za kilogram i za novi duhanski proizvod 126,90 eura za kilogram.