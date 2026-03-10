FOTO, VIDEO / Iran ignorira Trumpove prijetnje: Počelo je postavljanje mina u Hormuškom tjesnacu!

Rat na Bliskom istoku ušao je u 11. dan i nejasno je koliko bi mogao potrajati. Sjedinjene Države i Izrael žestoko su napali Iran u utorak, što su i Pentagon i Iranci na terenu opisali najintenzivnijim zračnim napadima od početka sukoba, unatoč tržišnim okladama da će američki predsjednik Donald Trump uskoro zaustaviti rat.
20:56
prije 8 min.
Iran postavlja mine u Hormuškom tjesnacu
Iran je počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu, najvažnijem svjetskom energetskom uskom grlu kroz koje prolazi oko petine ukupne svjetske trgovine sirovom naftom, prema riječima dviju osoba upoznatih s američkim obavještajnim izvješćima o tom pitanju.
Postavljanje mina zasad nije opsežno, u posljednjih nekoliko dana postavljeno je nekoliko desetaka mina, rekli su izvori. No Iran i dalje raspolaže s više od 80 posto do 90 posto svojih malih plovila i brodova za polaganje mina, rekao je jedan od izvora, pa bi njegove snage realno mogle položiti stotine mina u tom plovnom putu.
Iranska Revolucionarna garda (IRGC), koja sada praktički kontrolira tjesnac zajedno s iranskom redovnom mornaricom, ima sposobnost rasporediti svojevrsni "rukavac" raspršenih plovila za polaganje mina, čamaca napunjenih eksplozivom i obalnih raketnih baterija, izvijestio je CNN.
IRGC je ranije upozorio da će svaki brod koji prođe kroz tjesnac biti napadnut, a kanal je zapravo zatvoren od početka rata. Stanje u tjesnacu opisano je za CNN kao "dolina smrti", s obzirom na rizike koje nosi prolazak tim područjem.
Američki dužnosnici danas su rekli da američka mornarica nije pratila nijedno plovilo kroz tjesnac, iako je predsjednik Donald Trump u ponedjeljak rekao da njegova administracija razmatra mogućnosti da to učini. Uz to, zaprijetio je Iranu "najstrašnijim napadom do sada ako postavi mine u Hormuški tjesnac". Ta je prijetnja, očito, izignorirana...
20:26
prije 38 min.
Iran: Rakete i dronovi gađat će sve američke brodove u Hormuškom tjesnacu
Zapovjednik mornarice Iranske revolucionarne garde (IRGC) upozorio je da će svaki američki vojni brod ili brodovi njegovih saveznika koji prolaze Hormuškim tjesnacem biti meta napada, javlja Al Jazeera.
Komentari dolaze nakon ranije tvrdnje američkog ministra energetike Chrisa Wrighta da je američka mornarica pratila naftni tanker kroz tjesnac, objave koju je kasnije obrisao s platforme X.
„Tvrdnja da je naftni tanker prošao kroz Hormuški tjesnac uz vojnu pratnju SAD-a potpuno je netočna. Svaki prolazak američke flote i njezinih saveznika bit će zaustavljen iranskim raketama i samoubilačkim dronovima”, rekao je zapovjednik mornarice IRGC-a Alireza Tangsiri.
20:07
prije 57 min.
Izrael se priprema na mogućnost da Trump ‘pritisne kočnicu’ ratu
U Izraelu se govori o tome da bi rat mogao trajati onoliko dugo koliko Izrael procijeni da je potrebno. Za sada zapravo nema određenog vremenskog okvira. Izraelska vlada čak razmatra i produljenje izvanrednog stanja do kraja ožujka.
No Izrael je vrlo svjestan rastućeg pritiska u Sjedinjenim Državama, pa je poruka upućena domaćoj javnosti jasna: ovo nije beskonačan rat, rat donosi rezultate i dovest će do rušenja vlade i sustava vlasti u Teheranu. Prema izraelskoj poruci, to bi trebalo rezultirati većom stabilnošću na Bliskom istok, piše Al Jazeera.
Što se tiče izraelske vojske, ona planira moguće vođenje sukoba najmanje četiri do pet tjedana. Istodobno, vojni izvori poručuju izraelskoj javnosti da napade na Iran provode kao da se vremenski prostor za djelovanje zatvara.
Svjesni su da bi pritisak u SAD-u mogao dovesti do toga da Donald Trump odluči „povući kočnicu“ i zaustaviti rat prije nego što bi Izrael želio da se to dogodi.
19:55
prije 1h
Pentagon: Oko 140 pripadnika američke vojske ozlijeđeno, osam teško
Pentagon je upravo objavio priopćenje u kojem navodi da je oko 140 pripadnika američkih oružanih snaga ozlijeđeno od početka rata s Iranom 28. veljače.
U priopćenju glasnogovornik Pentagona Sean Parnell navodi da je „velika većina tih ozljeda bila lakše prirode”, te da se 108 pripadnika vojske već vratilo na dužnost, javlja BBC.
„Osam pripadnika vojske i dalje se vodi kao teško ozlijeđeno i prima najvišu razinu medicinske skrbi.”
19:54
prije 1h
Axios: SAD je zatražio od Izraela da prestane napadati energetska postrojenja u Iranu
Sjedinjene Američke Države zatražile su od Izraela da obustavi napade na iransku energetsku infrastrukturu, navodi se u izvješću portala Axios, a prenosi Sky News.
Poruka je prenesena na visokoj političkoj razini te i načelniku Glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Eyalu Zamiru, piše taj portal pozivajući se na tri izvora upoznata s tim pitanjem.
Administracija Donalda Trumpa navodno je navela tri razloga za takav zahtjev, među kojima je želja za suradnjom s iranskim naftnim sektorom nakon rata, kao i strah da bi napadi mogli naštetiti iranskom stanovništvu i potaknuti masovne iranske odmazdne napade.
Pogledajte snimke posljedica napada na energetska postrojenja u Teheranu prošlog vikenda…
19:51
prije 1h
UN objavio analizu o posljedicama u Hormuškom tjesnacu
Konferencija Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj (UNCTAD) objavila je analizu globalnih posljedica zatvaranja ključnog pomorskog koridora kroz Hormuški tjesnac tijekom rata SAD-a i Izraela protiv Irana, javlja Al Jazeera.
Evo nekih od zaključaka:
- Cijene prijevoza naftnih tankera i premije za osiguranje od ratnog rizika naglo rastu, a povećavaju se i troškovi brodskog goriva, što podiže cijene transporta duž opskrbnih lanaca.
- Jedna trećina svjetske pomorske trgovine gnojivima (oko 16 milijuna tona) prolazi kroz tjesnac, što izaziva zabrinutost zbog dostupnosti gnojiva u nekim od najsiromašnijih zemalja.
- Gospodarstva u razvoju mogla bi biti posebno izložena jer visoki dug i rastući troškovi zaduživanja ograničavaju njihovu sposobnost da apsorbiraju nove cjenovne šokove.
- Prethodne krize – uključujući pandemiju COVID-19 i rat u Ukrajini – pokazale su kako poremećaji u energiji, transportu i poljoprivrednim inputima mogu brzo zahvatiti međusobno povezana tržišta.
„UNCTAD naglašava da će konačni razmjeri gospodarskog utjecaja ovisiti o trajanju i intenzitetu poremećaja te ističe potrebu za kontinuiranim praćenjem i naporima za zaštitu pomorskih trgovačkih koridora u skladu s međunarodnim pravom“, rekao je glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric.
19:41
prije 1h
Potvrdila Bijela kuća: Američka mornarica nije pratila brod kroz Hormuški tjesnac
Glasnogovornica Leavitt je upitana o objavi američkog ministra energetike na društvenim mrežama o kojoj smo izvijestili u 19:20.
U objavi na platformi X Chris Wright je napisao da je naftni tanker bio praćen kroz Hormuški tjesnac – no objava je uklonjena nekoliko minuta kasnije.
„Znam da je objava vrlo brzo uklonjena“, rekla je Leavitt.
„Mogu potvrditi da američka mornarica u ovom trenutku nije pratila tanker niti bilo koji brod, iako je to, naravno, opcija", javlja Sky News.
„Predsjednik je rekao da će to svakako iskoristiti ako i kada bude potrebno, u odgovarajućem trenutku.“
19:32
prije 1h
Koji je Trumpov krajnji cilj u Iranu?
Kako se raketni napadi na Iran pojačavaju, tako se množe i promjenjivi, a ponekad i proturječni stavovi koje američki predsjednik Donald Trump iznosi o tome što Sjedinjene Države zapravo žele postići — što dovodi do ključnog pitanja: koji je konačni cilj Washingtona?
Više čitajte OVDJE.
19:28
prije 1h
Bijela kuća: Američka vojska radi na "demontaži iranske infrastrukture za proizvodnju projektila“
Karoline Leavitt izjavila je da SAD „postiže velik napredak u ostvarivanju svojih vojnih ciljeva“.
„Dosad je pogođeno više od 5.000 neprijateljskih ciljeva“, rekla je novinarima, javlja Sky News.
„Iranski napadi balističkim projektilima smanjeni su za više od 90 posto, a napadi dronovima za otprilike 85 posto.“
Leavitt je dodala da američka vojska sada prelazi na „demontažu iranske infrastrukture za proizvodnju projektila“.
„Naši izvanredni bombarderi B-2 nedavno su bacili desetke penetracijskih bombi od 2.000 funti (cca. 900 kg) na duboko ukopana postrojenja za projektile“, dodala je.
19:21
prije 1h
IRGC negira da je američki ratni brod plovio kroz Hormuški tjesnac
Glasnogovornik Iranske revolucionarne garde (IRGC) negirao je tvrdnju iz sada izbrisane objave američke ministrice energetike da je američki ratni brod bez incidenta pratio tanker kroz ovaj ključni pomorski prolaz, javlja Al Jazeera.
„Nijedan američki ratni brod tijekom rata nije se ni usudio približiti Omanskom moru, Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu“, rekao je glasnogovornik.
