FOTO, VIDEO / Iran ignorira Trumpove prijetnje: Počelo je postavljanje mina u Hormuškom tjesnacu!

Iran je počeo postavljati mine u Hormuškom tjesnacu, najvažnijem svjetskom energetskom uskom grlu kroz koje prolazi oko petine ukupne svjetske trgovine sirovom naftom, prema riječima dviju osoba upoznatih s američkim obavještajnim izvješćima o tom pitanju.

Postavljanje mina zasad nije opsežno, u posljednjih nekoliko dana postavljeno je nekoliko desetaka mina, rekli su izvori. No Iran i dalje raspolaže s više od 80 posto do 90 posto svojih malih plovila i brodova za polaganje mina, rekao je jedan od izvora, pa bi njegove snage realno mogle položiti stotine mina u tom plovnom putu.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC), koja sada praktički kontrolira tjesnac zajedno s iranskom redovnom mornaricom, ima sposobnost rasporediti svojevrsni "rukavac" raspršenih plovila za polaganje mina, čamaca napunjenih eksplozivom i obalnih raketnih baterija, izvijestio je CNN.

IRGC je ranije upozorio da će svaki brod koji prođe kroz tjesnac biti napadnut, a kanal je zapravo zatvoren od početka rata. Stanje u tjesnacu opisano je za CNN kao "dolina smrti", s obzirom na rizike koje nosi prolazak tim područjem.

Američki dužnosnici danas su rekli da američka mornarica nije pratila nijedno plovilo kroz tjesnac, iako je predsjednik Donald Trump u ponedjeljak rekao da njegova administracija razmatra mogućnosti da to učini. Uz to, zaprijetio je Iranu "najstrašnijim napadom do sada ako postavi mine u Hormuški tjesnac". Ta je prijetnja, očito, izignorirana...