Zagreb prvi put u povijesti uvodi "smeđu zonu", određena i ulica za "eksperiment"

Oglas
Sljedećeg će se tjedna u Zagrebu po prvi put uvesti posebna zona parkiranja, takozvana “smeđa zona”. Novost dolazi u zoni II., u bloku 13, to jest u Tratinskoj ulici u srcu Trešnjevke. Osim toga, stanari će ostati bez otprilike 60 parkirališnih mjesta.
- Tratinska ulica u razdoblju od 11. 4. 2026. do 11. 9. 2026. određuje se posebnim parkirališnim blokom, označenim smeđom bojom (područje zabrane parkiranja, osim za osobe koje imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište, ili koriste poslovni prostor u Tratinskoj ulici, s važećom povlaštenom parkirališnom kartom za BLOK 13) kao dijelom ZONE II. BLOKA 13 - stoji u Zaključku.
Iz Grada objašnjavaju kako su za tom dosad nekorištenom metodom posegnuli uslijed radova na rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda te rekonstrukciji Ulice grada Vukovara na dionici od Ozaljske ulice do Ulice Florijana Andrašeca, prenosi Jutarnji list. Zbog toga im je nužno uspostaviti posebnu prometnu regulaciju.
Privremena regulacija
- Budući da će se u razdoblju od travnja do rujna izvoditi opsežni građevinski radovi tijekom kojih će, ovisno o fazi, biti obustavljeno kretanje motornih vozila, potrebno je osigurati obilazne pravce za sva vozila koja se uobičajeno kreću navedenom dionicom Ulice grada Vukovara - obrazloženo je.
Nastavlja se kako je Elaboratom privremene regulacije predviđeno preusmjeravanje prometa u smjeru zapada sljedećim ulicama: Ulica grada Vukovara – Ulica Florijana Andrašeca – Tratinska ulica – Ozaljska ulica. Za osiguravanje dvije prometne trake u smjeru zapada u Tratinskoj ulici potrebno je privremeno ukinuti značajan broj parkirališnih mjesta na kolniku.
- Uspostavom područja zabrane parkiranja, osim za osobe koje imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište, ili koriste poslovni prostor u Tratinskoj ulici, s važećom povlaštenom parkirališnom kartom za blok 13, ublažio bi se negativan utjecaj radova koji su od važnosti za Grad Zagreb na kvalitetu života stanara Tratinske ulice - objasnili su iz Grada.
Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za promet, krajem ožujka je predstavio 15 infrastrukturnih projekata koji će se realizirati ovoga ljeta u Zagrebu, a rekonstrukcija Vukovarske jedna je od najznačajnijih. Tom je prilikom spomenuo i kako se dugo razmatralo uvođenje “smeđe zone”, a sada će imati priliku testirati taj sustav parkiranja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas