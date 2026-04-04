kod mosta mladosti

U zagrebačkoj Savi pronađene ljudske kosti, policija ima objašnjenje

Hina
04. tra. 2026. 17:36
U rijeci Savi kod Mosta mladosti u subotu ujutro pronađene su ljudske kosti. Uzvrđeno je da je riječ o izložbenom primjerku koji je "najvjerojatnije otuđen iz jedne zdravstvene ustanove"

Ljudske kosti pronađene u subotu oko podne u rijeci Savi kod Mosta mladosti izložbeni su primjerak te se ne radi o posljedicama kaznenog djela, izvijestila je večeras zagrebačka policija.

"Ustanovili smo da se radi o izložbenom primjerku lubanje koja je najvjerojatnije otuđena iz jedne zdravstvene ustanove te sada utvrđujemo sve okolnosti. Svakako se ne radi o nikakvim posljedicama kaznenog djela", rekli su iz policije za Hinu.

Na upit o kojoj je ustanovi riječ, kratko su odgovorili kako se okolnosti i dalje istražuju.

Kosti su pronađene u 11.50 sati kod Mosta mladosti, u rijeci Savi.

Jutarnji list pisao je kako su maloljetne osobe u vodi uz obalu pronašle plastičnu vrećicu u kojoj je bio veći kamen, ali i ljudska lubanja te da je po dovršetku očevida lubanja prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obdukcijom pokušao utvrditi uzrok smrti i identitet osobe.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ