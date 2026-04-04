Benjamin Anthony
Njujorška sinagoga ugostila predavanje o tome zašto bi američki Židovi trebali podržati etničko čišćenje Gaze
Govor Benjamina Anthonyja u utjecajnoj njujorškoj sinagogi Park Avenue, u kojem je tvrdio da američki Židovi trebaju podržati etničko čišćenje Gaze, ilustrira kako je američka židovska zajednica prihvatila izraelski rasizam i brutalnost.
Američki mediji nastoje ne izvještavati o ekstremnim izraelskim stavovima prema Palestincima, no vodeća njujorška sinagoga prije deset dana dala je počasnu platformu upravo takvim stavovima. Ugostila je izraelskog zagovornika povezanog s vladinim strukturama koji je zagovarao etničko čišćenje Gaze te rekao da američki Židovi trebaju podržati takvu operaciju, piše Mondoweiss.
Benjamin Anthony izjavio je da svi „palestinski Arapi” u Gazi predstavljaju takvu prijetnju Izraelu da bi međunarodna zajednica trebala primijeniti „odlučnu diplomaciju” prema Egiptu kako bi prisilila stanovništvo da napusti Gazu i preseli se u „enklavu” na Sinajskom poluotoku.
„Vjerujem da bi međunarodna zajednica vrlo lako mogla stvoriti neku vrstu enklave za… stanovnike Gaze na Sinajskom poluotoku. Tada bismo možda imali prostor za razmišljanje o dugoročnim rješenjima.”
Iako bi tih dva milijuna stanovnika Gaze vjerojatno ponovno bilo raseljeno, ovaj put u afričke zemlje, rekao je Anthony, čelnik izraelskog think tanka MirYam Institute.
„Mislim da bi netko poput [egipatskog predsjednika] Sisija vjerojatno premjestio stanovnike Gaze sa Sinaja ako tamo ne bi želio izgraditi mjesto za njih, te biste ih vjerojatno vrlo brzo vidjeli raspršene diljem afričkog kontinenta.”
Anthonyjev argument široko dijele Izraelci (prema anketi iz 2025.), a naišao je samo na blagi otpor Eliota Cosgrovea, istaknutog konzervativnog rabina u SAD-u, koji je Anthonyja — svog rođaka — doveo na pozornicu sinagoge.
Cosgrove je plan nazvao „vrlo intrigantnim”, ali je prigovorio da Anthony poistovjećuje „Hamas s cjelokupnim stanovništvom Gaze” te da bi stvaranjem izbjegličke populacije s određenim „narativom” Izrael praktično i moralno odgađao rješenje problema. Govoreći „kao ponosni cionist”, rekao je da takav plan nije u interesu Izraela.
Anthony je inzistirao da se nijednom stanovniku Gaze ne može vjerovati jer su civili slavili napade na Izraelce 7. listopada. Cosgrove je zaključio: „Pa, volim te i ne slažem se s tobom, ali idemo dalje.”
Na kraju jednosatnog razgovora Cosgrove je zahvalio Anthonyju „što vodi dobru borbu” i „što predstavlja naš narod”.
Autor ističe da bi govornik koji bi pozvao na raseljavanje izraelskih Židova odmah snosio ozbiljne, vjerojatno karijerno pogubne posljedice, podsjećajući na slučaj novinarke Helen Thomas, koja je 2010. bila prisiljena na mirovinu nakon što je rekla da bi se izraelski Židovi trebali „vratiti kući” u Europu.
Anthonyjev oštar nastup imao je cilj: „moliti” američke Židove da podrže Izrael i američki rat s Iranom kao rat za budućnost Židova u Americi. Trump je, prema njemu, jedinstven lider koji je poduzeo konkretne korake, dok bi sljedeći predsjednik mogao biti protiv Izraela.
„Smatram da sudbina cionističkog projekta, pa čak i svjetskog židovstva — ne samo izraelskog nego i dijaspore — ovisi o ishodu ovog rata protiv Irana”, rekao je Anthony.
Njegov militaristički pogled odjekuje i u dijelu američke židovske zajednice, gdje su vodeće organizacije pohvalile SAD i Izrael zbog ulaska u rat.
Međutim, necioničke i anticioničke židovske skupine protive se ratu. Liberalna cionistička organizacija J Street također mu se protivi i poziva američke Židove da javno istupe protiv rata kako bi pokazali da Židovi ne guraju SAD u sukob. Njezin čelnik Jeremy Ben-Ami upozorio je da bi lobiranje moglo dovesti do toga da Židovi postanu „žrtveni jarac” u slučaju neuspjeha.
Američki Židovi trebali bi se, prema njemu, suprotstaviti „ogromnoj većini [izraelskog] naroda” i jasno reći da rat „nije bio u našem interesu niti vođen u naše ime”.
Takva zabrinutost nije bila vidljiva u sinagogi Park Avenue 20. ožujka. Anthony je pozvao američke Židove da stoje „rame uz rame” s izraelskim Židovima u „apsolutnom” ratu koji će okončati sve druge ratove i osigurati „dugoročni opstanak države Izrael”.
„Pozivam vas da se odmaknete od tog strašnog straha od beskonačnih ratova”, rekao je.
Istaknuo je da su svi izraelski ratovi u Gazi i Libanonu u posljednjih 20 godina bili neuspješni te da sada postoji prilika za uklanjanje prijetnji koje predstavljaju Iran, njegove raketne sposobnosti te podrška Hamasu i Hezbolahu.
„Smatram da su sve te parcijalne operacije dovele do potpuno katastrofalne sigurnosne situacije i da nam sada treba potpuno uklanjanje tih triju prijetnji”, rekao je.
Dodao je i da Palestinci „nisu spremni za državnost” te da stanovnici Gaze predstavljaju prijetnju Izraelcima.
„Ne smatram realnim tvrditi da su palestinski Arapi spremni za samostalno upravljanje državom… U središtu je ustav Hamasa… koji poziva na genocid nad Židovima posvuda.”
Anthony priznaje da Palestinci žive u „bijednim” uvjetima u Gazi, ali za to krivi Hamas i navodi to kao dodatni razlog za prisilno raseljavanje.
Također je kritizirao američke Židove koji podržavaju rješenje s dvije države, rekavši da bi, ako su iskreni, trebali preseliti u Izrael kako bi sami iskusili prijetnje.
Na kraju je upozorio da su američka sveučilišta pod utjecajem pro-palestinskih stavova koji, prema njemu, prijete budućnosti Zapada, te pozvao američke Židove da napuste elitne institucije ili šalju djecu na sveučilišta na jugu SAD-a gdje se, kako tvrdi, ne tolerira antiizraelski govor.
