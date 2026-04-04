"pozvani smo cijeniti mir"

Nadbiskup Kutleša: Uskrs donosi mir potreban svijetu koji je ranjen ratovima

Hina
04. tra. 2026. 18:06
Zagrebacki nadbiskup mons. Drazen Kutlesa predvodio je svecano euharistijsko slavlje Nedjelje Muke Gospodnje - Cvjetnice i blagoslovio maslinove grancice. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša uputio je na Veliku subotu uskrsnu čestitku u kojoj je istaknuo kako je Uskrs blagdan pobjede života nad smrću, svjetla nad tamom i nade nad očajem, istaknuvši kako uskrsli Krist donosi mir koji je potreban svima - Hrvatskoj, Europi i svijetu.

"On nije došao samo umiriti svijet, došao je pobijediti grijeh i smrt, korijen svakoga nemira. Zato mir koji uskrsli Krist donosi nije samo pozdrav i želja, nego dar Božje pobjede nad svime što razara čovjeka. Taj dar danas trebamo svi: i Hrvatska i Europa i cijeli svijet", poručio je Dražen Kutleša.

Naglasio je kako je Isus svoj mir bio spreman dati i onima koji su ga razapeli i zatajili, ali da ga mogu primiti samo oni "koji otvore srce, koji su spremni zaustaviti spiralu mržnje i koji žele novi početak.“

Kao najveću iluziju našega vremena istaknuo je traženje mira bez Boga, kazavši kako svijet ostaje nemiran jer bez Boga ne nestaje uzrok rata - grijeh u ljudskome srcu. "Pravi se mir rađa u Božjemu zakonu i u savjesti koja se ne prodaje", naglasio je.

Kutleša je također podsjetio kako hrvatski narod zna što znači rat, kolone izbjeglica, razrušeni domovi, mrtvi i nestali.

"Upravo zato pozvani smo cijeniti mir kao najveće blago i ujedno biti glas savjesti u Europi i svijetu. U našemu narodu ima mnogo tihih, skrovitih graditelja mira, ljudi koji mole, opraštaju i neprimjetno čine dobro. Oni su snaga naše budućnosti", rekao je nadbiskup.

Pri tome je pozvao vjernike i one koji još traže Boga, mlade i starije, političare, ljude znanosti i kulture da u drugima vidimo čovjeka, a ne protivnika, da čuvamo jedni druge, a ne da se čuvamo jedni od drugih te da obitelji budu prva mjesta mira, pomirenja i praštanja.

"Neka naša djeca uče da je svaki čovjek brat i sestra, bez obzira na naciju, vjeru, stranku ili svjetonazor. Neka Crkva ostane dom za sve ugrožene i prognane, za svakoga tko trpi, bez obzira tko je i odakle je", poručio je Kutleša.

Naveo je i kako pravi mir nije slabost, već traži hrabrost: priznati počinjenu nepravdu, zatražiti oproštenje, zaustaviti spiralu mržnje. Dodao je kako se do takvog mira dolazi vjerom u Krista koji je za nas umro i uskrsnuo te čuvanjem Božjih zapovijedi u svakodnevnome životu.

"Neka ovaj Uskrs bude početak novoga povjerenja, nove hrabrosti za dobro i novoga povjerenja u snagu ljubavi. Krist nije ostao u grobu. On je živ. I zato zlo nema posljednju riječ. Smrt nema posljednju riječ. Mržnja nema posljednju riječ. Posljednju riječ ima Onaj koji je uskrsnuo. Uskrsnuli Krist - naš mir, naša je nada i naša pobjeda", zaključio je Kutleša, čestitavši Uskrs svima.

