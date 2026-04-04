privremeni grobovi
Libanonci zbog izraelske invazije prisiljeni pokapati svoje mrtve dvaput
Kako Izrael širi svoju kopnenu invaziju na južni Libanon, ljudi su prisiljeni pokapati svoje mrtve u privremenim grobovima.
U Libanonu se pokojnicima obično pruža posljednji pogled na njihov rodni kraj prije nego što budu položeni na počinak. Podignut iznad glava živih, lijes se polako nosi ulicama u kojima su odrasli, piše Guardian.
Ruke njihovih najmilijih vode ih do konačnog počivališta, koje je već iskopano, i nježno posipaju zemlju po njihovu tijelu.
Na jugu Libanona rat je mrtvima oduzeo posljednji oproštaj. Kako Izrael širi kopnenu invaziju, obitelji su prisiljene napustiti tradicionalne pogrebne običaje i pokapati svoje najmilije u privremenim grobljima sjevernije.
U Tiru su iskopani rovovi široki dva metra za smještaj mrtvih. Natpisi su kratki: broj ispisan crvenim sprejem na tankoj drvenoj ploči označava pokojnika.
Rabih Koubaissi ostao je u Tiru kako bi nadzirao pokapanja, unatoč izraelskim naredbama za evakuaciju i zračnim napadima na grad. Ovo mu je drugi rat u tri godine.
U islamu, objasnio je imam, tijelo se ne bi smjelo ekshumirati nakon pokopa. Obično se pere, omata u bijeli pokrov i polaže izravno u zemlju bez lijesa, gdje treba ostati neuznemireno.
No u izvanrednim okolnostima poput rata može se primijeniti poseban pogrebni obred. U islamskom pravu postoji mogućnost da se tijela pokapaju u lijesu, u postupku nazvanom wadiaa („polog”), pri čemu se smatra da se kasnije ne iskapa tijelo nego lijes.
„Musliman može biti pokopan na bilo kojem muslimanskom groblju. No ljudi imaju emocionalnu vezu – žele da njihovi najmiliji budu pokopani u rodnom kraju. To odražava pripadnost, nasljeđe i prisutnost”, rekao je Koubaissi.
Brutalnost rata poremetila je svaki korak pogrebnog procesa, ponekad čineći nemogućim čak i pranje tijela.
„Ponekad dobijemo samo dijelove tijela”, rekao je. „U tim slučajevima prikupimo što možemo, stavimo u pokrov i vreću za tijelo, a zatim u lijes.”
Iako privremeni pokopi donose određeni mir, oni su ujedno i izvor boli, rekao je Koubaissi. „Vrlo je teško. Obitelji su prisiljene pokapati svoje najmilije dvaput.”
Stanovnici južnog Libanona strahuju da možda nikada neće dobiti priliku ponovno pokopati svoje mrtve kod kuće. Izjave izraelskih dužnosnika da bi vojska mogla trajno okupirati područje južno od rijeke Litani potaknule su bojazan da bi mogle proći mjeseci ili godine prije nego što se ljudi vrate.
Čak i ako se izraelske snage povuku, mnogi se pitaju što će ih dočekati u njihovim selima.
Nakon 13-mjesečnog rata između Hezbollaha i Izraela u studenom 2024., stanovnici pograničnog sela Dhayra požurili su ponovno pokopati dvoje mještana koji su ranije bili privremeno pokopani u Tiru.
Po povratku su, međutim, zatekli uništeno groblje. Izraelski buldožeri su razorili grobove, a lokalna džamija bila je uništena – tijela su morala biti pokopana na drugom groblju.
Dok čekaju ponovni pokop, mrtvi imaju malo posjetitelja. Nakon brzih privremenih pogreba, većina obitelji bila je prisiljena napustiti Tir zbog pojačanih napada.
Mladi par koji je ostao u gradu posjetio je jedno od privremenih grobišta, uređujući cvijeće na grobu dvojice mladića iz mjesta Al-Qlailah.
To su jedini grobovi s fotografijama pokojnika. Par, shrvan emocijama, tješio je jedno drugo gledajući njihove slike.
Iznad prvog groba u redu, Hecham Reda, medicinar iz pograničnog sela Aita al-Chaab, zaplakao je prisjećajući se prijatelja.
„Hadi je uvijek bio s nama, gasio požare, nosio poginule. U ovom ratu nije imao vremena. Napad koji ga je pogodio bio je brz i brutalan”, rekao je Reda, koji strahuje da možda nikada neće moći pokopati prijatelja u rodnom mjestu.
Dok Koubaissi nadgleda grobove, u daljini odjekuju zračni napadi. On se više ni ne osvrće.
„Najteže je kada vas obitelji pitaju kako su njihovi najmiliji izgledali”, rekao je. „Ne mogu ih vidjeti, ali ja jesam. Ne možete lagati, ali ne možete reći ni istinu. Pokušavate ih utješiti.
To je vrlo težak osjećaj. Nismo se ni oporavili od prošlog rata, a već smo ušli u ovaj.”
