F-15E

Iran objavio s kojim sustavom je srušio još jedan američki avion: "Postići ćemo potpunu kontrolom nad zrakom"

Hina
04. tra. 2026. 17:07
An Israeli Air Force F-15 fighter jet flies over the outskirts of Tel Aviv on March 20, 2026.
Ilia YEFIMOVICH / AFP

Iran je u petak koristio novi sustav protuzračne obrane za ciljanje američkog borbenog zrakoplova, priopćilo je u subotu središnje operativno zapovjedništvo iranske vojske Hatam al-Anbija, a prenosi agencija Reuters.

Glasnogovornik zapovjedništva rekao je da će zemlja "definitivno postići punu kontrolu" nad svojim zračnim prostorom, prema iranskim državnim medijima.

U iranskoj vatri srušen je američki dvosjed F-15E, potvrdili su dužnosnici u obje zemlje, dok su dva američka dužnosnika rekla da se pilot katapultirao iz borbenog zrakoplova A-10 Warthog koji se srušio u Kuvajtu nakon što ga je pogodila iranska vatra.

Dva helikoptera Black Hawk uključena u potragu za nestalim pilotom prvog zrakoplova pogođena su iranskom vatrom, ali su uspjela napustiti iranski zračni prostor. Težina ozljeda posade i dalje nije poznata. Status i lokacija nestalog člana posade F-15E nisu poznati javnosti.

Korpus islamske revolucionarne garde rekao je da pretražuje područje u blizini mjesta gdje se zrakoplov srušio u jugozapadnom Iranu, a regionalni guverner obećao je nagradu svakome tko zarobi ili ubije "snage neprijatelja".

