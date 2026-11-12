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klimatska konferencija

Greta Thunberg oštro prozvala svjetske čelnike: "Planet ubijaju oni koji bi ga trebali spasiti"

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N1 Info
|
12. stu. 2026. 12:39
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Greta Thunberg. REUTERS/Umit Bektas
REUTERS/Umit Bektas

Švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg oštro je kritizirala svjetske vlade zbog nedjelovanja u borbi protiv klimatskih promjena, poručivši na klimatskoj konferenciji COP31 u turskoj Antalyji da planet ne propada sam od sebe, nego ga ljudi uništavaju.

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"Planet ne umire, njega ubijaju i znamo tko je za to odgovoran", izjavila je Thunberg na konferenciji za novinare kojoj su nazočili i aktivisti iz Nepala, Australije, Palestine i Kanade.

Dodala je kako planet uništavaju upravo oni od kojih se očekuje da ga zaštite.

"Ubijaju ga isti oni ljudi za koje se mislilo da će nam priskočiti u pomoć. Nitko nam neće doći pomoći", poručila je švedska aktivistica.

Kritizirala vlade i upozorila na kršenje ljudskih prava

Thunberg je upozorila da klimatska kriza nije izoliran problem, nego je povezana s ratovima, kršenjem ljudskih prava i sve većom ugroženošću osnovnih životnih uvjeta, piše Guardian.

"Kad države i druge institucije ugrožavaju naša ljudska prava, naša je dužnost ustati, pokazati odgovornost i boriti se za prava svih ljudi", rekla je.

Zajedno s ostalim aktivistima kritizirala je nedjelovanje vlada u suočavanju s klimatskom krizom. Pozvali su i na prekid turskih isporuka energenata Izraelu, a Thunberg je pritom govorila o ratu u Gazi i stradavanju palestinskog stanovništva.

"Idemo prema budućnosti s još više genocida i ekocida, u kojoj će naša temeljna prava biti potpuno ugrožena, a osnovne životne potrepštine postati luksuz", upozorila je.

Nakon četiri godine ponovno na klimatskoj konferenciji

Thunberg na konferencijama UN-a o klimi nije sudjelovala od 2021. godine, kada je na skupu COP26 u Glasgowu svjetske čelnike kritizirala zbog, kako je ocijenila, praznih obećanja i neučinkovitih pregovora, koje je sažela poznatom frazom "bla, bla, bla".

U međuvremenu je, uz klimatsku problematiku, sve više pozornosti posvetila i drugim društvenim i političkim pitanjima, među kojima je i položaj Palestinaca.

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cop31 greta thunberg klimatska konferencija klimatske promjene

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