Šokantno stanje planeta, analizirali smo gdje se događaju najdramatičnije promjene

Kada pogledamo kartu svijeta, razlike su goleme. Najteža situacija je u Latinskoj Americi i na Karibima, gdje je prosječna veličina praćenih populacija pala za nevjerojatnih 95 posto. U Africi pad iznosi 80 posto, a u Aziji i na Pacifiku 49 posto. Europa i srednja Azija bilježe pad od 23 posto, a Sjeverna Amerika od 28 posto. No manji europski pad ne znači da je priroda ovdje očuvana. Naprotiv, WWF upozorava da su mnogi europski ekosustavi već bili ozbiljno degradirani prije 1970. godine, od kada se promjene mjere.