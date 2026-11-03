Alarmantno upozorenje znanstvenika: "Posljedice će osjetiti cijeli svijet"

No zbog ekstremnih posljedica za kriosferu, odnosno svu vodu na Zemlji u čvrstom stanju, uključujući led i snijeg, znanstvenici upozoravaju da temperature moraju ostati iznad te granice što je moguće kraće. Uz to, iz atmosfere bi trebalo ukloniti dovoljno ugljika koji pridonosi zagrijavanju planeta kako bi se dugoročno zagrijavanje znatno smanjilo, idealno na manje od 1 °C do 2150. godine.