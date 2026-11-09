S jedne strane, tu su smrtonosne vojne operacije koje se nastavljaju: izraelski masivni napadi avionima, dronovima, tenkovima, što nisu izolirani incidenti, oni se ponavljaju svakoga dana. Tu je i činjenica da sjedite u šatoru kod tzv. žute linije, koju je postavila izraelska vojska, i tu se ne može garantirati sigurnost ljudi, svakoga časa mogu stradati. Svaka noć je samo još jedno poglavlje kada vam meci zuje iznad glave i morate imati sreće da preživite do jutra", kaže.