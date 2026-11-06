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Hrana napokon pojeftinila nakon višegodišnjeg vrhunca, ali jedna namirnica ruši sve rekorde
Svjetske cijene hrane spustile su se u listopadu s najviše razine od 2022. godine, uz znatno jeftinije žitarice zbog slabije potražnje i poboljšane ponude, izvijestila je u petak Organizacija UN‑a za hranu i poljoprivredu (FAO).
FAO‑v indeks cijena košarice osnovnih prehrambenih proizvoda iznosio je u listopadu u prosjeku 133,9 bodova i bio je za 1,2 posto niži nego u rujnu, pokazalo je redovno mjesečno izvješće.
Indeks se tako vratio na razinu iz kolovoza, nakon što se u rujnu bio popeo na 135,6 bodova, prema revidiranom podatku, zabilježivši najvišu vrijednost od studenog 2022. godine.
Godišnja usporedba pokazuje pak da su cijene hrane na sredini jeseni još uvijek bile više za 5,9 posto nego prije godinu dana, napominje FAO.
Žitarice najviše pojeftinile, pšenica prvi put od svibnja
Daleko su najviše u listopadu na mjesečnoj razini umanjene cijene žitarica, za čak 4,5 posto. Pšenica je pojeftinila prvi put od svibnja, ponajprije zbog slabe međunarodne potražnje i poboljšanih izgleda za proizvodnju, osobito u Argentini.
Meso je u listopadu bilo za 1,2 posto jeftinije nego u rujnu, uz pad cijena svinjetine, ovčetine i govedine. Cijene mesa peradi zadržale su se pak više-manje na rujanskoj razini, pokazuje izvješće agencije.
Mlijeko i mliječni proizvodi bili su jeftiniji za 1,1 posto nego na početku jeseni, uz pad međunarodnih cijena maslaca i sira u uvjetima obilne ponude i slabe potražnje.
Šećer najviše poskupio, skuplja i biljna ulja
Cijene biljnih ulja marginalno su pak uvećane, za 0,3 posto, budući da je poskupljenje sojinog i suncokretovog ulja prevagnulo nad jeftinijim repičinim uljem.
Cijene sojinog ulja dosegnule su najvišu razinu od kraja 2022. godine na krilima snažne potražnje iz sektora biogoriva i sezonski uvjetovanom slabijom opskrbom iz Južne Amerike. Suncokretovo ulje poskupjelo je zbog tijesne opskrbe u uvjetima poremećaja u logistici na Crnom moru.
Šećer je pak poskupio za čak 6,6 posto, uz najviše cijene od prosinca 2024. godine. Motor poskupljenja bili su poremećaji u žetvi i preradi šećerne trske u Brazilu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pogoršani izgledi za proizvodnju u Indiji, Europskoj uniji i Tajlandu u tekućoj poljoprivrednoj sezoni.
Manja proizvodnja i trgovina žitaricama
U zasebnom izvješću o ponudi i potražnji na tržištima žitarica FAO je procijenio da će se svjetska proizvodnja žitarica ove godine smanjiti oko dva posto, na 2,99 milijardi tona.
Lani je urod žitarica bio najveći otkad se objavljuju podaci, a ovogodišnja žetva zauzet će drugo mjesto na ljestvici, napominju iz FAO‑a.
Potrošnja žitarica trebala bi pak u sezoni 2026/2027. iznositi 2,97 milijardi tona i zadržati se, više-manje, na razini iz 2025/2026., pokazuju nove procjene UN‑ove agencije.
Svjetske zalihe žitarica iznosit će na kraju nove sezone sredinom iduće godine 974,7 milijuna tona i bit će za 1,8 posto više nego na njezinu početku, procjenjuje FAO, ponajprije zato što će poremećaji u izvozu Crnim morem zadržati više pšenice u ruskim i ukrajinskim skladištima.
Trgovina žitaricama trebala bi u novoj sezoni iznositi 507,7 milijuna tona, pokazuju nove FAO‑ve prognoze, i bit će za 3,3 posto manja nego u prethodnoj sezoni, kad je dosegnula najvišu razinu otkad se prate podaci.
Trgovina pšenicom trebala bi se smanjiti za čak 8,6 posto, uz smanjene isporuke iz svih velikih izvoznika u uvjetima ograničenja u opskrbi ili logističkih problema, navodi FAO u izvješću.
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