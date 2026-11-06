Hrana napokon pojeftinila nakon višegodišnjeg vrhunca, ali jedna namirnica ruši sve rekorde

Šećer je pak poskupio za čak 6,6 posto, uz najviše cijene od prosinca 2024. godine. Motor poskupljenja bili su poremećaji u žetvi i preradi šećerne trske u Brazilu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pogoršani izgledi za proizvodnju u Indiji, Europskoj uniji i Tajlandu u tekućoj poljoprivrednoj sezoni.