Vlasnica OPG-a: "Prodam li rajčicu za euro, a ne za tri, neću zaraditi za kruh"

"Nismo još dobili ni odštetu Grada Zagreba za štetu od zadnjeg nevremena, a ne možemo više ni navodnjavati jer smo potrošili godišnju kvotu plavog dizela. Početkom tjedna preuzela sam zadnje litre plavog dizela i dok ih imam mogu navodnjavati. Svi mi povrćari imamo traktorske pumpe za navodnjavanje koje bi, kad potrošimo plavi dizel, trebali puniti eurodizelom. A eurodizel po skoro dva eura za litru ja ne mogu platiti. Puno OPG-ova obustavit će proizvodnju do jeseni baš zbog toga. Na adrese nadležnih ministarstava i državnih agencija poslala sam apel za hitno povećanje kvote plavog dizela za povrćare, voćare i bobičare zbog navodnjavanja u uvjetima ekstremnih vrućina, ali nitko mi nije odgovorio."