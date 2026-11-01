Čeka li nas eksplozija cijena hrane zbog El Niña? Stručnjak: "I kod nas će dijelom porasti cijene, ali iz drugog razloga"

"Točnije, porast će troškovi pojedinih poljoprivrednih proizvođača. U Europi i kod nas više su ugroženi poljoprivredni proizvođači, odnosno dio njih, nego što su ugroženi potrošači. Veći proizvođači preveniraju elementarne nepogode, posebice sušu, koristeći sustave navodnjavanja ili sustave zaštite od tuča, dočim je malim proizvođačima to skupo i oni će doći u gubitke. Ako njih želimo sačuvati - ne toliko zbog očuvanja proizvodnje koliko zbog očuvanja prostora - morat će se pronaći neki novi model potpore takvim proizvođačima, kako u Europi tako i u Hrvatskoj", kaže Grgić napominjući kako stabilnost poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj počiva na velikim proizvođačima, odnosno sustavima.