Zabrinjavajući podaci: Jedan od šest Amerikanaca sada izbjegava ili odgađa cijepljenje djece

Zbog nedostatka povjerenja u cjepiva i zdravstvene vlasti, sve više Amerikanca nesklono je cijepiti svoju djecu pa tako jedan od šest roditelja to izbjegava ili odgađa.
Oglas
Istraživanje koje je proveo Washington Post i nevladina organizacija KFF na više od 2500 roditelja ističe rastuće nepovjerenje Amerikanaca prema cjepivima od pandemije covida-19.
Dok ministar zdravstva, skeptik prema cjepivima, Robert Kennedy Jr. pokreće veliku reviziju nacionalne politike cijepljenja, anketa pokazuje da velika većina roditelja i dalje podržava trenutne preporuke.
Međutim, manjina njih dovodi u pitanje vrijednost tih mjera. Ti roditelji odlučuju izbjegavati ili odgađati obavezna ili preporučena cjepiva za svoju djecu, poput ospica, tetanusa ili dječje paralize, zbog straha od nuspojava i nedostatka povjerenja u zdravstvene vlasti.
U Sjedinjenim Državama određena cjepiva - poput cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole - obavezna su za pohađanje škole. Međutim, u mnogim državama roditelji mogu navesti razlog koji nije medicinski opravdan, poput vjerskog, kako bi dobili izuzeće.
Istraživanje također otkriva da su roditelji koji odgađaju ili izbjegavaju cijepljenje svoje djece obično bijelci, konzervativni i vrlo religiozni, a neki i obrazuju djecu kod kuće.
Udio predškolske djece cijepljene protiv ospica pao je na nacionalnoj razini s 95 posto u 2019. na 92,5 posto u 2024., uz značajne regionalne varijacije. U Idahu je sada ispod 80 posto djece cijepljene protiv ospica, daleko od 95 posto preporučenih za osiguranje kolektivnog imuniteta.
Taj trend mogao bi se pogoršati pod vodstvom Roberta Kennedyja Jr., koji je više puta dovodio u pitanje sigurnost cjepiva i širio lažne informacije o njima, prema riječima stručnjaka.
Kao rezultat ovog pada stope cijepljenja, Sjedinjene Države su 2025. doživjele svoju najgoru epidemiju ospica u više od 30 godina, s tri smrtna slučaja, uključujući dvoje djece.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas