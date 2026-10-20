Četvero djece imalo ozbiljne nuspojave nakon BCG cjepiva. Capak: Razmatramo prestanak rutinskog cijepljenja

Hrvatska bilježi približno sedam slučajeva tuberkuloze na 100.000 stanovnika, rekao je Capak, istaknuvši da je riječ o razini na kojoj se može razmatrati prelazak s cijepljenja sve novorođenčadi na cijepljenje samo djece iz rizičnih skupina, uz ispunjavanje odgovarajućih epidemioloških kriterija.