Europi prijeti 'ciklonska bomba' i ledeni udar: Mogli bismo vidjeti i snijeg

Poremećaj polarnog vrtloga, koji je doveo do njegova razdvajanja nad sjevernom hemisferom, poslao je prodore izrazito hladnog arktičkog zraka iz Kanade prema sjevernom Atlantiku
Time je potaknuto stvaranje snažnog ciklona u srednjim geografskim širinama, koji se razvio uz istočnu obalu Sjeverne Amerike i počeo se kretati prema Europi. Izrazito snažna ciklona s tlakom oko 930 mbar nalazi se u blizini Newfoundlanda i nastavlja se eksplozivno razvijati tijekom utorka, piše Severe Weather.
U stvarnom vremenu prati se eksplozivna bombogeneza u blizini Newfoundlanda, pri čemu središnji tlak ekstremno brzo pada tijekom utorka ujutro. Pad tlaka toliko je brz da dvostruko premašuje kriterije za tzv. bombastični ciklon. Ova će ciklona postati najintenzivnija oluja na sjevernom Atlantiku dosad ove sezone.
Omega-blokirajući obrazac
Južnije i istočnije, blokirajući anticikloni nalaze se iznad Azora i nad europskim kontinentom, tvoreći tzv. omega-blokirajući obrazac. To donosi stabilno i neuobičajeno toplo vrijeme u višim slojevima atmosfere. Međutim, nizine su u mnogim europskim zemljama zarobljene pod snažnom temperaturnom inverzijom.
Hladna jezgra u višim slojevima atmosfere omogućuje dotok još hladnijih zračnih masa iznad toplijeg Atlantika, što dodatno produbljuje središnji tlak ciklone i pojačava njezino vjetrovno polje. Razvit će se vjetrovi jačine uragana.
Do večeri ciklona doseže vrhunac intenziteta, s tlakom koji će se vjerojatno spustiti na oko 930 mbar, dok će se nalaziti južno od Grenlanda. Sustav će pritom postati vrlo prostran, s raširenim i snažnim vjetrovima.
Bombastični ciklon zadržat će ovu snagu i tijekom srijede dok se bude pomicao dalje prema istoku, u smjeru Europe. Ipak, ostat će nekoliko stotina kilometara zapadno od kontinenta prije nego što tlak počne rasti, a vjetrovi slabjeti.
Kako će se ciklona znatno oslabiti kasno u srijedu navečer i tijekom noći, najjači vjetrovi uglavnom će ostati zapadno od Europe, iznad otvorenog Atlantika. Stoga se ne očekuje značajan utjecaj na zapadnu Europu.
Nad Europom struktura vjetrovnog polja upućuje na slabe vjetrove, što znači da će se zadržati područje visokog tlaka, dok će sva dinamična vremenska zbivanja ostati nad sjevernim Atlantikom. Zonalni tip strujanja tako će se nastaviti tijekom cijelog tjedna.
Više obilnih oborina i vjetrovito vrijeme za Irsku i Ujedinjeno Kraljevstvo
Jezgra visinskog ciklona također će dosegnuti vrhunac intenziteta u srijedu, kada će se nalaziti južno-jugozapadno od Islanda, podržavajući održavanje snažne bombastične ciklone u nižim slojevima atmosfere.
Istočnije, veliki visinski anticiklon dominira europskim kontinentom i zapadnom Rusijom, osiguravajući stabilne i blage vremenske uvjete.
