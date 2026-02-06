Polarni vrtlog se raspada zbog jednog fenomena: Čeka li Europu novi vremenski preokret?

U ovom slučaju SSW počinje oko 15. veljače, s oslabljenim vjetrovima u stratosferi i deformiranim, izduženim polarnim vrtlogom pod pritiskom visokotlačnih sustava. Modeli ECMWF i GFS pokazuju podjelu polarnog vrtloga na dva dijela, jedan prema Sjevernoj Americi, drugi prema Aziji. Ključna komplikacija je sukob s Madden-Julian Oscillation (MJO), velikim tropskim atmosferskim valom koji se kreće istočno i utječe na pritisak, vjetrove i oborine u nižim slojevima atmosfere.