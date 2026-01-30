Kolaps polarnog vrtloga donosi poremećaje: Što čeka Europu?

Kako navodi Severe Weather Europe , doći će do raspada polarne cirkulacije, što će stvoriti produženi hladni vremenski obrazac nad Sjevernom Amerikom Europom. Naime, to će donijeti velike vremenske poremećaje u nadolazećim tjednima, a prema trenutnim podacima, moglo bi potrajati i do ranog proljeća. Trenutni podaci pokazuju da će se stratosfersko zagrijavanje početi odvijati tijekom sljedećih osam do deset dana. Iako se glavni kolaps očekuje sredinom mjeseca, Sjedinjene Američke Države i Kanada već osjećaju rane posljedice poremećaja prije same podjele. Deformirana jezgra polarnog vrtloga trenutno gura hladne anomalije u središnji i istočni dio SAD-a, a temperature bi trebale biti niže od uobičajenih.