Atmosferski valcer nad Arktikom: Što se događa s polarnim vrtlogom i zašto može krojiti naše vrijeme?

Umjesto da ovih dana mirno kruži oko pola, vrtlog se izdužio i počeo dijeliti na dva manja središta. To, međutim, ne znači da nam "dolazi polarna zima". Polarni vrtlog nije hladni udar ni oluja na tlu; on je visinski atmosferski mehanizam u stratosferi koji najprije utječe na više slojeve troposfere, a zatim se njegov utjecaj može prenijeti i na vrijeme pri tlu.