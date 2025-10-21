Zima bi mogla biti hladnija nego što očekujemo — razlog leži iznad Arktika

Kako se jesen polako zagrijava, meteorolozi upozoravaju na neobičan razvoj Polarnog vrtloga iznad Sjevernog pola - fenomena koji bi mogao značajno utjecati na vrijeme u Europi u nadolazećim mjesecima.
Neobičan razvoj Polarnog vrtloga
Ovaj vrtlog, koji oblikuje tok hladnog zraka na sjevernoj hemisferi, ove je godine neobično slab, što omogućuje hladnijem arktičkom zraku da lakše prodre prema jugu. Takvi poremećaji u atmosferi obično znače dinamičnije vrijeme, češće promjene temperature i veću vjerojatnost snijega.
"Slab polarni vrtlog često je znak da će Europa tijekom zime doživjeti hladnije i promjenjivije vrijeme", rekli su meteorolozi.
Promjene koje donose hladnoću
Trenutne anomalije visokog tlaka iznad Grenlanda već remete cirkulaciju zraka, što dovodi do spuštanja hladnih masa prema Europi. Ako se ovaj trend nastavi, kasna jesen i rana zima mogle bi donijeti hladnije temperature i snježna razdoblja, posebno u istočnoj i središnjoj Europi.
Sličan obrazac uočen je tijekom zime 1981./82., kada je slab polarni vrtlog prethodio jednom od najhladnijih razdoblja tog desetljeća.
Zima pod pritiskom
Vremenski modeli za studeni pokazuju da će vrtlog ostati slab, što povećava vjerojatnost da će Europa ući u zimu s izraženijim hladnim valovima. Iako je još rano za konačne prognoze, scenarij hladnije i snježnije zime 2025./2026. postaje sve izvjesniji.
Što nas čeka?
Ako volite pravu zimu, izgledi su obećavajući: slab polarni vrtlog mogao bi donijeti hladnije vrijeme, snijeg i nestabilne vremenske uvjete diljem kontinenta. Meteorolozi naglašavaju da će nadolazeći tjedni biti ključni za razvoj ovog fenomena, koji bi mogao oblikovati predstojeću zimu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
