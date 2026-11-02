suparništvo s SAD-om
Kineski roboti trče, plešu i izvode salto, slijedi utrka za „mozgom”
Nakon godina razvoja humanoidnih robota koji mogu trčati, plesati i izvoditi salto, kineske tvrtke usmjeravaju sredstva u razvoj umjetne inteligencije koja bi te strojeve mogla učiniti korisnima za širi raspon poslova, što otvara novo područje tehnološkog suparništva SAD-a i Kine.
Ta promjena potiče investicijski zamah u području utjelovljene umjetne inteligencije, usmjerenom na softver koji robotima omogućuje da razumiju okolinu, uče nepoznate zadatke i prilagođavaju im se bez potrebe da ih se programira za svaki posao.
Kineske tvrtke u tom području prikupile su 93,5 milijardi juana (13 milijardi dolara) kroz 322 ulaganja u prvoj polovici 2026., pet puta više nego godinu prije, prema podacima istraživačke tvrtke ITjuzi. Sve veći dio financiranja odlazi specijaliziranim tvrtkama koje razvijaju inteligenciju robota, uz proizvođače.
Kako konkurencija snižava cijene hardvera, proizvođači robota „zaključili su da zarada neće dolaziti od hardvera, nego od mozga”, rekao je Dermot McGrath, osnivač tehnološke konzultantske tvrtke ZenGen Labs sa sjedištem u Šangaju.
Sektor u nastajanju otvara novi front u tehnološkom rivalstvu između SAD-a i Kine. Američke tvrtke prednjače u nekim naprednim sustavima umjetne inteligencije za robote, dok se kineski razvojni timovi nadaju da će im proizvodna snaga i pristup podacima iz stvarnih uvjeta pomoći da konkuriraju američkim suparnicima, pokazuju Reutersovi razgovori s osnivačima i visokim rukovoditeljima pet kineskih robotskih tvrtki te s analitičarima industrije.
Zemlja koja najbolje poveže umjetnu inteligenciju i strojeve mogla bi steći prednost u automatizaciji tvornica i logistike, što bi moglo promijeniti industrijsku produktivnost i svjetsko tržište robotske tehnologije.
„Mozak je doista najslabija karika u cjelokupnom tehnološkom sklopu robota”, rekao je Gao Yang, suosnivač tvrtke Spirit AI.
Utrka za inteligencijom
Američki startupovi, među kojima su Physical Intelligence, Skild AI i Generalist, razvijaju softver koji bi robotima trebao omogućiti da usvajaju različite vještine bez opsežnog ponovnog učenja.
Generalist navodi da je njegov model GEN-1.5 uspješno obavio oko 60 posto jednostavnih zadataka nakon što je pogledao demonstraciju u trajanju od tri do 12 sekundi. Kineska tvrtka X Square objavila je istraživanje koje pokazuje da roboti mogu usvojiti vještine rukovanja predmetima na temelju samo jedne snimke ljudskog izvođenja, bez ponovnog treniranja modela za svaki zadatak.
„Vodeći američki laboratoriji postavljaju zahtjevan standard, osobito po brzini kojom roboti mogu usvajati i ponovno primjenjivati vještine”, rekao je konzultant za robotiku Georg Stieler, koji smatra da su najjači kineski startupovi ozbiljni konkurenti.
Američki razvojni timovi imaju koristi od naprednih istraživanja umjetne inteligencije i boljeg pristupa snažnim računalnim čipovima. Kineske tvrtke, međutim, mogu blisko surađivati s proizvođačima robota i industrijskim kupcima kako bi testirale i unaprijedile svoje sustave.
Kineski startupovi X Square, Galaxea i Spirit AI procijenjeni su, prema podacima koje su objavile tvrtke, na oko tri milijarde dolara svaki, a u razvoj ulažu i proizvođači UBTech i Unitree.
Za razliku od chatbotova, koji uče iz ogromnih količina internetskog teksta, robotima su potrebni primjeri fizičkih interakcija, od hvatanja predmeta do rukovanja fleksibilnim žicama.
Kineske tvrtke primjenjuju različite pristupe prikupljanju tih informacija, pri čemu neke zapošljavaju ljude za demonstraciju zadataka, druge koriste računalne simulacije, a neke kombiniraju oboje. U tom je području i dalje velika konkurencija, a nijedna se tvrtka još nije nametnula kao jasan predvodnik.
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