Kineski roboti trče, plešu i izvode salto, slijedi utrka za „mozgom”

Generalist navodi da je njegov model GEN-1.5 uspješno obavio oko 60 posto jednostavnih zadataka nakon što je pogledao demonstraciju u trajanju od tri do 12 sekundi. Kineska tvrtka X Square objavila je istraživanje koje pokazuje da roboti mogu usvojiti vještine rukovanja predmetima na temelju samo jedne snimke ljudskog izvođenja, bez ponovnog treniranja modela za svaki zadatak.