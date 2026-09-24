U Washingtonu
Xi Jinping: Kina i SAD trebaju biti partneri, a ne suparnici
Kina i Sjedinjene Američke Države trebale bi biti partneri, a ne suparnici, izjavio je u srijedu kineski predsjednik Xi Jinping.
Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je to nakon dolaska u Washington, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua. Uz zajedničke napore, Xiyev posjet Sjedinjenim Državama zasigurno će biti uspješan, rekao je Xi u pisanoj izjavi, prenosi Xinhua.
Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je u Washingtonu dočekao Xija Jinpinga, koji je u trodnevnom posjetu SAD-u što će biti test za odnose dviju supersila dok i dalje vladaju napetosti oko trgovine, tehnologije, Tajvana i Irana.
Od Xijeva prvog posjeta SAD-u u gotovo tri godine nisu se očekivali veliki pomaci, no Washington i Peking mogli bi produljiti 11-mjesečno trgovinsko primirje.
Ministar financija Scott Bessent rekao je da su postigli dogovor o produljenju primirja, dok je Trump osobno dočekao Xija u vojnoj bazi Joint Base Andrews u saveznoj državi Maryland nakon njegova dolaska, čime je naglašena važnost posjeta.
Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu nije to odmah komentiralo.
Na ceremoniji dočeka lideri i njihove supruge rukovali su se, nekoliko minuta razgovarali i pozirali za fotografije dok je svirala vojna glazba, odjekivali topovski plotuni, a iznad njih preletio vojni bombarder B-1.
Prema C-SPAN-u, koji prati predsjedničke događaje, to je prvi put u 11 godina da je američki predsjednik stranog čelnika dočekao u vojnoj bazi Joint Base Andrews. Posljednji takav doček priređen je papi Franji 2015., za vrijeme predsjedničkog mandata Baracka Obame.
„Kina i Sjedinjene Države trebale bi biti partneri, a ne suparnici”, rekao je Xi u pisanoj izjavi koju je objavilo kinesko veleposlanstvo, a u kojoj se ne spominje trgovinski dogovor.
Pozitivni signali o trgovini
Trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzdrmana carinskim ratom 2025. koji je doveo do troznamenkastih carina između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
Bessent je za emisiju „Special Report” televizije Fox News rekao da će dogovor produljiti primirje do 10. siječnja koje je trebalo isteći 10. studenoga.
I dalje postoje velike razlike. Dvije zemlje sukobljene su oko pitanja poput kontrole izvoza rijetkih minerala i računalnih čipova, kineskih odnosa s Iranom i američke potpore Tajvanu.
Sastanak se održava u teškom trenutku za Trumpa, koji se suočava s nezadovoljstvom javnosti zbog rata s Iranom. Xi, koji se također suočava s izazovima u zemlji, dolazi u, čini se, snažnijem položaju, dok trgovina njegove zemlje cvjeta. Dio republikanaca Peking smatra egzistencijalnom prijetnjom i oprezan je prema Trumpovu prijateljskom pristupu kineskoj vladajućoj Komunističkoj partiji.
Osobe upoznate s planovima rekle su da će Xi vjerojatno otvoriti pitanje kineskih pretenzija prema Tajvanu, teme koju bi Washington radije izbjegao, dok će Trump vjerojatno zadržati stroge izvozne kontrole unatoč Xijevu protivljenju.
Nije jasno hoće li Peking pomoći Trumpu da okonča pat poziciju u sukobu s Iranom.
Ipak, razgovori zakazani za četvrtak mogli bi rezultirati dogovorima o smanjenju carina u pojedinim sektorima, suradnji u borbi protiv trgovine drogom i produbljenju vojnog dijaloga. Prema tim izvorima, Trump bi mogao zatražiti oslobađanje nekih Amerikanaca i drugih osoba koje su pritvorene u Kini.
Dvije zemlje mogle bi se također dogovoriti o intenziviranju razgovora o umjetnoj inteligenciji, području u kojem se žestoko natječu unatoč sve većim rizicima.
Analitičari kažu da sami lideri možda neće osjećati potrebu za kompromisom.
„Predsjednik uvelike vjeruje da će američko gospodarstvo s vremenom rasti i da će SAD postati snažniji”, rekao je Edgard Kagan, bivši dužnosnik Bijele kuće koji sada radi u washingtonskom Centru za strateške i međunarodne studije.
„Mislim da, kada Xi Jinping sjedne za stol s Donaldom Trumpom, on uvelike vjeruje da SAD nezaustavljivo propada i da je vrijeme na strani Kine.”
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