Sastanak se održava u teškom trenutku za Trumpa, koji se suočava s nezadovoljstvom javnosti zbog rata s Iranom. Xi, koji se također suočava s izazovima u zemlji, dolazi u, čini se, snažnijem položaju, dok trgovina njegove zemlje cvjeta. Dio republikanaca Peking smatra egzistencijalnom prijetnjom i oprezan je prema Trumpovu prijateljskom pristupu kineskoj vladajućoj Komunističkoj partiji.