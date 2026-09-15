UZBUNA U PENTAGONU
Problem nije Iran, već Kina: Hoće li SAD imati dovoljno streljiva za veliki rat?
Glavni inspektor Ministarstva obrane upozorio je na manjak u strateškim zalihama i probleme s njihovom nadopunom. U ratu su uništeni i oštećeni američki borbeni zrakoplovi, tankeri i deseci dronova
Glavni inspektor američkog Ministarstva obrane objavio je u ponedjeljak da se Sjedinjene Američke Države suočavaju s manjkom streljiva zbog skupog rata s Iranom.
U prvom obveznom izvješću te vrste podnesenom Kongresu, glavni inspektor naveo je da su procijenjeni troškovi operacije Epic Fury (OEF) između 28. veljače i 30. lipnja iznosili 33,4 milijarde dolara, od čega su čak 22,3 milijarde potrošene samo na upotrijebljeno streljivo i druga borbena sredstva.
U izvješću se navodi da je "potrošnja streljiva u operaciji OEF dovela do manjka u strateškim zalihama i razotkrila uska grla u obrambenoj industriji kada je riječ o nadopunjavanju zaliha", javlja CBS News.
Trump: Imamo "praktički neograničene" zalihe streljiva
U dokumentu su navedeni i gubici američke vojne opreme, uključujući četiri uništena F-15, jedan oštećeni F-35, sedam oštećenih zrakoplova-cisterni KC-135 te do 30 uništenih bespilotnih letjelica MQ-9 Reaper.
Predsjednik Donald Trump tijekom šest mjeseci rata na Bliskom istoku u više je navrata odbacivao zabrinutost zbog smanjenja američkih zaliha oružja. Prije samo nekoliko tjedana rekao je da SAD ima "praktički neograničene" količine streljiva.
Trump je u ponedjeljak na svojoj platformi Truth Social ponovno ustvrdio da SAD proizvodi "više vrhunskog i elitnog oružja nego ikada prije u našoj povijesti".
Tijekom prva 24 sata rata protiv Irana Sjedinjene Države pogodile su više od 1000 ciljeva, objavilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM). Američke snage posljednjih mjeseci nisu ponovile napade takvih razmjera.
Štete u vojnim bazama i diplomatskim objektima
U izvješću se također navodi da su "iranski napadi oštetili i uništili stotine zgrada i objekata u američkim bazama u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Iraku, Omanu i Jordanu tijekom sukoba".
Troškovi te štete nisu uključeni u ukupnu procjenu troškova rata jer još nije jasno hoće li svi pogođeni objekti biti obnovljeni niti tko će snositi troškove obnove.
Dodatnih 79,2 milijuna dolara potrošeno je na izvanredne situacije proizašle iz sukoba, među kojima su troškovi evakuacije zaposlenika State Departmenta i članova njihovih obitelji, američkih državljana te državljana trećih zemalja koji su imali pravo na evakuaciju.
Šteta na američkim diplomatskim objektima u Iraku, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima procijenjena je na približno 184 milijuna dolara.
"Problem je rat protiv Kine"
CBS Sunday Morning nedavno je dobio pristup proizvodnom pogonu Lockheed Martina u Arkansasu, gdje se proizvodi najnovija verzija projektila za sustav protuzračne obrane Patriot.
Projektil je namijenjen obaranju nadolazećih balističkih projektila, ali svaki primjerak stoji oko četiri milijuna dolara. Lockheed Martin trenutačno ih proizvodi oko 750 godišnje.
Na pitanje ima li SAD dovoljno oružja da izdrži rat do njegova završetka, Mark Cancian iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) odgovorio je da u slučaju rata protiv Irana ima.
"Kontrolirani kaos"
Pentagon je odbacio tvrdnje da Sjedinjenim Državama nedostaje streljiva, no ministar obrane Pete Hegseth istodobno poziva obrambenu industriju da poveća proizvodnju oružja.
Tim Cahill, čelnik Lockheed Martinova odjela za projektile, situaciju je opisao kao "kontrolirani kaos".
"Jednostavno morate djelovati brzo, pronaći rješenja, utvrditi što su prepreke i ukloniti ih", rekao je.
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