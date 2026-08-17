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Zamislite put do škole: učenik ste osnovne škole iz sela Nizhuhe, smještenog više od 500 metara ispod ruba kanjona, a da biste stigli na nastavu, morate se tri sata uspinjati izloženim stazama uz liticu. Nakon škole slijedi isti put natrag. Šest sati pješačenja svakog školskog dana.

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Tako je izgledala svakodnevica sve do 31. srpnja 2026., kada je pušteno u rad dizalo Fuyao – 288 metara visoko stakleno dizalo pričvršćeno uz stijenu kanjona, koje istu visinsku razliku svladava za približno 50 sekundi, piše Yahoo.

„Školski autobus na nebu“: Kako sustav zapravo funkcionira

Cijela ruta danas funkcionira poput neobično dobro osmišljenog sustava javnog prijevoza, koji povezuje prijevozna vozila, dva dizala uz liticu i žičaru.

Vozila prevoze putnike iz sela Nizhuhe do podnožja dizala. Fuyao i starije dizalo Qingyun , visoko 268 metara i otvoreno 2022., podižu ih uz liticu, nakon čega putovanje žičarom završava kod osnovne škole u selu Guanzhai na vrhu. Cijelo putovanje sada traje oko 30 minuta.

, visoko 268 metara i otvoreno 2022., podižu ih uz liticu, nakon čega putovanje žičarom završava kod osnovne škole u selu Guanzhai na vrhu. Kabina dizala Fuyao prima 81 putnika , kreće se brzinom od pet metara u sekundi i do vrha stiže za približno 50 sekundi. Dva dizala zajedno mogu prevesti oko 1200 putnika na sat, navodi New Atlas .

, kreće se brzinom od pet metara u sekundi i do vrha stiže za približno 50 sekundi. Dva dizala zajedno mogu prevesti oko 1200 putnika na sat, navodi . Sustav redovito koristi oko 20 lokalne djece . Stanovnici sela i učenici voze se besplatno posebnom rutom, odvojenom od turističkog prometa, a osoblje ih prati tijekom putovanja.

. Stanovnici sela i učenici voze se besplatno posebnom rutom, odvojenom od turističkog prometa, a osoblje ih prati tijekom putovanja. Izgradnja dizala Fuyao stajala je približno 68 milijuna juana. Nakon njegova otvaranja broj dnevnih posjetitelja kanjonu navodno je porastao s oko 4000 na čak 15.000, prema New Atlasu.

Kineski državni mediji cijeli sustav opisuju kao „prijevoz kroz oblake“ koji prenosi „snove planinske djece željne znanja“, navodi Xinhua. To je službeni opis, no brojke o skraćenju puta do škole govore same za sebe.

Inženjerski pothvat usred kanjona

Izgradnja dizala na vlažnoj litici često obavijenoj maglom donijela je inženjerske izazove koji znatno nadilaze zahtjeve uobičajenih turističkih instalacija.

Tvrtka za proizvodnju dizala iz Ningboa razvila je Fuyao u uvjetima ograničenog prostora za rad, česte magle i visoke vlažnosti. Zbog takvih uvjeta bila je potrebna kontinuirana kontrola konstrukcije.

Ugrađeni su redundantni izvori napajanja i pričuvni sigurnosni sustavi, a prije otvaranja za javnost dizalo je prošlo neovisne sigurnosne preglede, navodi Interesting Engineering.

Ni imena dvaju dizala nisu odabrana slučajno. Qingyun može se prevesti kao „uspon prema prilikama“, dok Fuyao približno označava snažan vrtlog koji nešto podiže prema gore.

Lokalni učenik Lei Xin, jedan od prvih mališana koji su se vozili novim dizalom, rekao je da je Fuyao brži i prostraniji od starijeg Qingyuna.

Sustav istodobno služi dvjema skupinama: školskoj djeci kojoj je potreban siguran i pouzdan prijevoz te turistima koji dolaze zbog spektakularnog pogleda na kanjon.

U ovom slučaju njihovi se interesi nadopunjuju. Besplatan prijevoz za lokalne stanovnike potvrđen je u više službenih izvora, dok snažan porast broja posjetitelja pokazuje da bi turistički prihodi mogli pomoći dugoročnom održavanju cijelog sustava.