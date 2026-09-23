Xi ili Trump: Tko zaista pobjeđuje u kinesko-američkom trgovinskom ratu?

Stope se znatno razlikuju ovisno o proizvodu. Primjerice, kineski bakar i proizvodi od bakra u lipnju 2026. bili su opterećeni efektivnom carinskom stopom od 73,6 posto, aluminij i proizvodi od aluminija stopom od 65,2 posto, proizvodi od željeza i čelika stopama od približno 50 do 58 posto, a vozila i automobilski dijelovi stopom od 44,4 posto. Ti podaci pokazuju koliko se različitih slojeva carina primjenjuje na pojedine proizvode.