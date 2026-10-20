Komentar Hrvoja Krešića
Što se krije iza Penavinog napada na MUP? Je li mu problem tretman Torcide ili je na stvari nešto sasvim drugo?
Reakcija na Ivana Penavu, prvog čovjeka Domovinskog pokreta, stranke koja je u koaliciji s HDZ-om, a koji je prilično oštro napao vlastitog koalicijskog partnera, ne nedostaje.
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Ivan Penava napao je MUP zbog načina na koji se ophodio prema Torcidi tijekom i nakon utakmice Hajduk – Ajax, prije koje su pripadnici navijačke skupine Torcida, obračunavajući se s drugim pripadnicima navijačke skupine Ajax, koji sebe nazivaju Superjoden (Super Židovi), govorili "Ubij Židova", spominjali Adolfa Hitlera, zazivali ga da dođe, veličali Auschwitz, vrijeđali Anne Frank...
Ivan Penava tvrdi da je MUP u svojoj reakciji pretjerao, da je pitanje u kojoj je mjeri to bilo demokratsko. Pogotovo se osvrnuo na način na koji je MUP pokušao doći do onih za koje sumnja da su sudjelovali u svemu tomu, a do kojih nije mogao doći.
U svemu tomu je, naravno, istaknuo ulogu medija, za koje je ustvrdio da sudjeluju u hajci, organiziranom progonu i da je općenito upitno koliko je to sve demokratsko ponašanje.
Je li spomen-područje stvarni razlog Penavina istupa?
Spomenuo je Penava u jednom trenutku i da je jedini razlog za izlazak iz Vlade ako se DP-u onemogući osnivanje javne ustanove ili spomen-područja za sve žrtve komunističkog režima.
Naravno, osim svih ovih poruka koje su bile u prvom planu, možda upravo u ovom drugom treba tražiti razlog zašto je Ivan Penava danas izašao pred novinare.
Već dulje od dvije godine, koliko je u koaliciji s HDZ-om, tih spomen-područja i načina na koji to Ivan Penava misli obilježiti – nema.
Pitanje je čini li na ovaj način dodatan pritisak na Vladu i HDZ te pokušava li sebe prometnuti kao legitimnu desnu opciju koja se nije utopila i kojoj se nije dogodilo ono što se događa sa svim HDZ-ovim partnerima, a pogotovo na desnici, a to je da, u najmanju ruku, izgube oštricu, otupe i utope se u tijelu vladajućih, odnosno u načinu na koji HDZ radi, komunicira i politički djeluje.
Kako će odgovoriti Božinović i HDZ?
Bit će zanimljivo pratiti izjave, prije svega ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je de facto izravno ili barem neizravno prozvan ovakvim istupom Ivana Penave.
Činjenica da još uvijek nema dogovora oko ovog spomen-područja, kao i da nedavno nije bilo kvoruma za razgovor o tome, također govori nešto o načinu na koji HDZ doživljava svojeg manjeg, slabijeg partnera u vladajućoj koaliciji.
Hoće li se ponovno prebrojavati ruke u Saboru?
Vjerojatno je, polako, ali sigurno, vrijeme da se krenemo baviti matematikom i vidimo koliko kome nedostaje ruku do onog magičnog broja od 76 te je li netko spreman za eskalaciju ili deeskalaciju.
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