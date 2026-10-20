Pitanje je čini li na ovaj način dodatan pritisak na Vladu i HDZ te pokušava li sebe prometnuti kao legitimnu desnu opciju koja se nije utopila i kojoj se nije dogodilo ono što se događa sa svim HDZ-ovim partnerima, a pogotovo na desnici, a to je da, u najmanju ruku, izgube oštricu, otupe i utope se u tijelu vladajućih, odnosno u načinu na koji HDZ radi, komunicira i politički djeluje.