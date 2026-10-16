Europska ekstremna desnica mijenja odnos prema Putinu. Što to znači za Ukrajinu?

Promjena stajališta nije zahvatila cijelu europsku krajnju desnicu. U Italiji se Roberto Vannacci, umirovljeni general koji je napustio stranku Liga i osnovao vlastitu nacionalističku stranku Nacionalna budućnost, profilirao kao proruski političar. Otvoreno je rekao da mu je Putin draži od Zelenskog, a njegova stranka u anketama osvaja do osam posto potpore.