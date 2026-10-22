riskantan zadatak
Europa traži čovjeka koji će sjesti za stol s Putinom: Ova su imena u igri
Među europskim vladama sve više jača svijest da bi uskoro mogle morati imenovati osobu koja će se suočiti s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom u izravnim pregovorima o mirovnom sporazumu za Ukrajinu.
Glavni je problem odlučiti tko bi trebao preuzeti tako riskantan zadatak.
To je pitanje ovog tjedna postalo još hitnije nakon što je posebni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff otputovao u Rusiju kako bi Putinu predložio trilateralni sastanak s Donaldom Trumpom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, u nastojanju da se postigne prekid vatre.
"Predsjednik Putin ne priznaje Europsku uniju kao autoritet", rekao je u utorak češki predsjednik Petr Pavel u intervjuu za Axel Springer Global Reporters' Network, čiji je dio i POLITICO.
"Ne želi razgovarati s Ursulom von der Leyen, ne razgovara s Kajom Kallas. Prestao je razgovarati i s drugim europskim čelnicima, uključujući Emmanuela Macrona."
Dodao je da bi EU trebao "odrediti osobu ili skupinu ljudi koji bi govorili u ime Europe. Ne nužno predstavnike EU-a ili NATO-a, nego jednostavno čelnike kojima bi ostali dali mandat za pregovore".
Posljednjih dana Trump je izazvao nezadovoljstvo Ukrajine i njezinih europskih saveznika razgovarajući s Putinom mimo njih te ostavljajući dojam da je sve spremniji stati na rusku stranu u ratu koji traje gotovo pet godina.
To je ponovno potaknulo raspravu u Bruxellesu i šire o potrebi da Europa uspostavi vlastiti izravni kanal komunikacije s Kremljom kako bi zaštitila svoje interese i ojačala položaj Ukrajine u suprotstavljanju nepovoljnom sporazumu, piše POLITICO.
"Koliko god nam to bilo teško prihvatiti, mislim da bi bilo dobro imati neku vrstu komunikacijskog kanala s Putinom", rekao je David Lidington, ugledni suradnik londonskog Kraljevskog instituta za obrambene i sigurnosne studije (RUSI).
"Nisam optimističan da bi se time kratkoročno postiglo mnogo, ali nije loše imati kanal koji se može iskoristiti kada se za to ukaže prilika."
Diplomati i dužnosnici ne slažu se oko toga tko bi bio najbolji predstavnik Europe.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen već je izravno pregovarala s Trumpom o trgovinskim pitanjima, dok je predsjednik Europskog vijeća António Costa ranije preko svojeg ureda uspostavio komunikacijski kanal s Kremljom. Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas još je jedna moguća kandidatkinja koja zastupa zajedničke europske interese.
No, prema mišljenju jednog diplomata iz države članice EU-a, kojemu je, kao i drugim sugovornicima u ovom članku, zajamčena anonimnost zbog osjetljivosti teme, Bruxelles mora prihvatiti činjenicu da sporazum s Putinom i Trumpom neće biti oblikovan prema pravilima i procedurama EU-a.
"Ne možemo se pojaviti s dvoje ili troje ljudi koji svi govore u ime EU-a", rekao je diplomat.
"Odluka o tome tko će na kraju predstavljati EU temeljit će se na tome tko može donijeti najveću korist, a ne na osobnim borbama za moć ili narcisoidnim preferencijama."
Hoće li Stubb preuzeti glavnu ulogu?
Jedno ime izvan institucijskog vrha EU-a koje privlači sve više pozornosti jest Alexander Stubb, predsjednik Finske.
Dva ključna čimbenika idu mu u prilog: vjerojatno ima najbolji odnos s Trumpom među čelnicima država članica EU-a, a Finska ima dugogodišnje iskustvo u odnosima s Rusijom. Dvije zemlje dijele granicu dugu 1300 kilometara, a u prošlosti su međusobno ratovale.
"Stubb je zanimljiv zbog finskog poznavanja Rusije i tradicionalnog dijaloga s njom", rekao je diplomat.
"Oni bolje od bilo koga na našoj strani znaju što je potrebno da bi se u takvoj situaciji osjećali sigurnima."
Drugi diplomat EU-a istaknuo je da je Stubb "jedina osoba koja se dosad istaknula" kao netko tko pokazuje političko vodstvo na najvišoj razini te bi mogao biti europski izaslanik na budućem mirovnom sastanku.
Stubb je u utorak boravio u Norveškoj sa Zelenskim i Witkoffom na pregovorima koji su prethodili posjetu američkog izaslanika Rusiji i njegovu sastanku s Putinom.
Na sastanku u Oslu sudjelovao je i Bjoern Seibert, najviši suradnik Ursule von der Leyen, koji je sudjelovao i na sastancima savjetnika za nacionalnu sigurnost u okviru Koalicije voljnih za potporu Ukrajini.
Treći europski diplomat rekao je da je ključno da u pregovorima bude zastupljen sam EU, a ne samo mala skupina moćnih država poput Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva.
To znači da bi i Seibert i Pedro Lourtie, najbliži Costin suradnik, morali sudjelovati u pripremnim pregovorima, rekao je diplomat, dodajući da države članice EU-a moraju biti pravodobno i temeljito obaviještene o napretku.
Hoće li Costa nazvati Putina?
Prema riječima četvrtog diplomata EU-a, europski čelnici na prošlotjednom su sastanku na vrhu u Bruxellesu pitali Costu je li možda došlo vrijeme da razgovara s Putinom.
"Costa je rekao da neće sada razgovarati s Putinom", kazao je diplomat.
"Ali Costa bi trebao početi razgovarati s Putinom ako želimo imati ulogu u pregovorima. Time što ne razgovaramo, idemo na ruku svojim protivnicima."
Taj diplomat smatra da bi Costa bio bolji izbor od von der Leyen ili Kallas, za koje se smatra da su previše povezane s ukrajinskom stranom kako bi mogle učinkovito predstavljati EU u pregovorima na najvišoj razini.
Kaja Kallas posebno je otvorena u kritikama Trumpa.
"Costa ostavlja dojam nepristranijeg posrednika", zaključio je diplomat.
Europska komisija, međutim, inzistira na tome da EU već sudjeluje u mirovnim pregovorima, ističući Seibertovu prisutnost na sastanku u Oslu u utorak.
"Glavni cilj sastanka u Oslu bio je istražiti postoje li uvjeti za mogući prelazak na trilateralne ili čak multilateralne pregovore u kojima bi Ukrajina i Rusija sjedile za istim stolom", rekla je u srijedu novinarima glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho.
Navela je da su razgovori bili usredotočeni na teritorijalna pitanja, sigurnost i poslijeratni gospodarski oporavak Ukrajine.
Očekuje se da će Witkoff nakon sastanka s Putinom izvijestiti Ukrajinu i europske partnere o rezultatima svojeg posjeta.
"Vrlo je važno da sjedimo za pregovaračkim stolom, da možemo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati u ostvarenju zajedničkog cilja, a to je okončanje ovog strašnog rata", dodala je Pinho.
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